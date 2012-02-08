خراسان شمالی؛ استانی با یک سینما/ تالار فرهنگی هنری گلشن سینما شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک سال پیش"سینما قدس" تنها سینمای خراسان شمالی به بهانه های مختلفی از جمله عدم توجیه اقتصادی، خرابی و فرسودگی ساختمان سینما به علت قدمت بنای آن وعدم امنیت جان تماشاچیان و نبود اعتبار کافی برای بازسازی تعطیل و خراسان شمالی با بیش از 850 هزار نفر جمعیت بدون سینما ماند.

علیرغم تلاشهای مسئولین فرهنگی، نمایندگان مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، با امروز و فردا کردن های مالک سینما و طرح تقاضای تغییر کاربری و تبدیل آن به مکانی تجاری برای فروش و ساخت سینما از محل مازاد آن، چراغ تنها سینمای بجنورد به عنوان شهر مرکز استان همچنان خاموش ماند و قول و وعده های مسئولین فرهنگی شهر به ویژه شهرداری و شورای شهر که حاضر بودند با اهداء تسهیلات بسیار خوب و تعامل با سرمایه گذاران در بخش احداث سینما تخفیفات ویژه ای نیزبرای آنان قائل شوند بی ثمر ماند و هیچکس برای ساخت سینما در این شهر پا به میدان نگذاشت.

قریب به 6 ماه قبل مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در پی درخواست های مکرر اهالی فرهنگ و علاقمندان به سینما تصمیم گرفت تا زمان راه اندازی و احداث یک سینمای دائمی در بجنورد، سالن مجتمع فرهنگی هنری گلشن را به سینما تبدیل کند.

محمد رضا سوقندی قول داد این سالن به عنوان سینمای دائمی در بجنورد باقی بماند، مگر آن که سینمای دیگری در استان احداث شود.

او تنها راهکار حل مشکل سینما را، استفاده از ظرفیت تالارهای فرهنگی و اکران هم زمان فیلم با سینماهای کشور عنوان کرده بود.

و اینک در پنجمین روز از دهه مبارک فجر و در یکشنبه شب 16 بهمن این وعده محقق و تالار فرهنگی هنری گلشن با حضور استاندارخراسان شمالی، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولین به عنوان سینمای گلشن بجنورد افتتاح شد.

سینما رسانه ای تاثیر گذار است

استاندارخراسان شمالی در آیین افتتاح سینمای بجنورد گفت: با وجود رسانه ها و ابزارهای مختلف هنوز سینما جای خود را در جامعه امروزی حفظ کرده است.

ابوطالب شفقت سینما را یک آموزشگاه وسیع و اثرگذار در جامعه دانست و افزود: سینمای اسلامی می تواند در راستای توسعه فرهنگی کشور و ارتقاء رشد فکری جوانان و علاقمندان به عرصه سینما نقش موثری ایفا کند.

وی بازگشایی سینمای گلشن را برای گذاراز نبود یک سینمای مناسب و درخور شان مردم استان دانست و گفت: تلاش می کنیم تا با تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و واگذاری مکان مناسب و تسهیلات لازم زمینه احداث یک سینمای مدرن را برای شهروندان بجنوردی فراهم آوریم.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه محل دو سینمای تعطیل شده بجنورد دارای کاربری فرهنگی است افزود: آمادگی داریم تا با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، زمینه ساخت مجدد سینما در این اماکن فراهم کنیم.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی نیز در این مراسم با تبریک دهه مبارک فجر و هفته وحدت گفت: امروز ایران به کانون امواج بیداری اسلامی و الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شده است.

حسین ثابت قدم وحید با اشاره به دسیسه های استکبار جهانی و مزدوران داخلی و خارجی آن افزود: دشمن تلاش می کند تا با سیاه نمایی و تبلیغات سوء و شایعه پراکنی و ایجاد تفرقه ، بین مردم و مسئولین شکاف ایجاد کند.

وی تصریح کرد: مردم آگاه و بصیر ایران اسلامی در 32 سال گذشته همواره نقشه های دشمنان را با حضور گسترده خود در تمامی صحنه های انقلاب نقش برآب کرده اند.

وی بهره برداری از طرح ها و پروژه های عمرانی، فرهنگی، آموزش و علمی در مناسبت های مختلف را نشان از تلاش همگانی برای پیشرفت روز افزون کشور دانست و از سینما به عنوان یکی از ابزارهای فرهنگی موثر در کشور نام برد.

ثابت قدم وحید، با اشاره به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام ( ره ) که فرمودند" ما با سینما مخالف نیستیم بلکه با فحشا مخالفیم " گفت: سینمای اسلامی ابزاری برای رشد و تعالی ارزشهای والای انسانی است.

وی با مقایسه سینمای هالیوود و سینمای اسلامی اظهارداشت: سینمای هالیوود در خدمت دنیای سرمایه داری وابزاری برای ترویج فرهنگ بی بندو باری و فرهنگ غرب است در حالیکه سینمای اسلامی برای رشد معنویات و تعالی ارزشهای اسلامی نقش یک مربی را در جامعه ایفا می کند.

بهسازی سالن فرهنگی برای تبدیل شده به سینما

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در مورد سینمای گلشن گفت: این سینما دارای 450 صندلی و دو دستگاه پیشرفته آپارات است که برای تجهیز و راه اندازی آن مبلغ 2میلیارد و 500میلیون ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: کار تعویض صندلی های سینما، تعویض پرده و بازسازی سن و همچنین تعویض سیستم صوتی از مواردی است که در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

وی یاد آورشد: متولی سینمای گلشن، انجمن سینمای بجنورد است که مسئولیت کلی این سینما را برعهده دارد.

این سینما امشب با اکران فیلم بلند" در امتداد شهر" به کارگردانی علی عطشانی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گفته ثابت قدم وحید ، از این پس، فیلم های سینمایی همه روزه در سه نوبت، یک نوبت صبح و دو نوبت بعد از ظهر و یک نوبت ویژه خانواده ها درساعت 21 اکران می شود.

