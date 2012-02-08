جدال سه تیم برای کسب سکوی سوم /خیال آسوده فولاد و دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی این مسابقات که به نام یادواره "مرحوم علی شاطرزاده" نامگذاری شده فردا پنجشنبه در حالی به میزبانی سالن شهید افراسیابی تهران برگزار خواهد شد که دو تیم فولاد سپاهان و دانشگاه آزاد قهرمانی و نایب قهرمانی خود را مسجل کرده اند و سه تیم مقاومت، ارژن فارس ومناطق نفت خیز برای کسب عنوان سوم رقابت خواهند داشت.

در یکی از مهمترین بازیهای این هفته دو تیم دانشگاه آزاد و ارژن فارس به مصاف هم می روند. نتیجه این دیدار هر چند برای شاگردان صافی در تیم دانشگاه بواسطه قطعی بودن عنوان نایب قهرمانی اهمیت چندانی نداشته باشد ولی شهاب سلطانی و شاگردانش اگر می خواهند سکوی سوم لیگ را تصاحب کنند باید با کسب سه امتیاز ممکن از تاتامی این مبارزه خارج شوند.

مقاومت تیمی که به همراه ارژن فارس 30 امتیازی است و به دلیل تفاصل بهتر هم اکنون تیم سوم جدول است برای تثبیت این جایگاه ابتدا با پاس همدان دیدار می کند و سپس به مصاف مقاومت خواهد رفت.

پاس همدان هر چند تیمی خالی از ستاره و چهره صاحب نام است ولی با هدایت عبدلی که مربیگری تیم ملی جوانان را تجربه کرده در پیکار با تیم های بزرگ لیگ مبارزات خوبی به نمایش گذاشته است.

در آن سوی میدان مناطق نفت خیزجنوب که در این فصل نتایج چندان خوبی کسب نکرده برای سوم شدن ابتدا باید در دو پیکار سخت فولاد ماهان و مقاومت را شکست دهد و سپس منتظر شکست دو تیم 30 امتیازی جدول باشد تا حداقل با یک عنوان سومی به کار خود در سال 90 پایان دهد.

اما فولاد سپاهان که عنوان قهرمانی خود را مسجل کرده در گام نخست با برق هرمزگان پیکار می کند و سپس به دیدار ارژن فارس می رود. فولاد تا اینجای کار 45 امتیاز از 15 بازی گذشته خود کسب کرده و اگر در این دو بازی آخرهم پیروز از تاتامی خارج شوند اولین تیمی است که در سوپر لیگ بدون شکست به کار خود پایان داده است و حسن شاطرزاده مربی این تیم برای ثبت این رکورد از تمام پتانسیل خود بهره خواهد برد.

در سایر بازیها ، شهرداری بندرعباس که دور نخست استراحت دارد در تنها بازی خود به دیدار فولاد ماهان می رود و پاس همدان نیز قبل از دیدار با مقاومت باید با برق هرمزگان پیکار کند.

در جدول رده بندی تا پیش از هفته پایانی فولاد سپاهان با 45 امتیاز صدرنشین است ، دانشگاه آزاد با 39 امتیاز دوم است و تیم های مقاومت و ارژن فارس با 30 امتیاز ، مناطق نفت خیز با 27 امتیاز ، فولاد ماهان با 21 امتیاز ، پاس همدان با 12 امتیاز ، شهرداری بندرعباس با 9 امتیاز و برق هرمزگان با شش امتیاز مکانهای سوم تا نهم را در اختیار دارند.