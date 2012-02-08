سیمرغ فیلم فجر در کرج به پرواز درآمد/ اولین شب جشنواره در سه سکانس

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در آغازین روز اکران رسمی فیلم های سی امین جشنواره بین المللی فجر همزمان با اکران فیلم در برج میلاد ، در استان البرز هم فیلم "چک" به کارگردانی کاظم راست گفتار روی پرده سینما رفت.

طبق برنامه ریزی های انجام شده و پس از بیرون آمدن سرافرازانه البرز از جشنواره بین المللی تئاتر فجر و قدردانی شمقدری به سبب سنگ تمامی که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای نمایش تئاتر بین المللی فجرگذاشته بود؛ این بار یکی دیگر از سیمرغ های بین المللی فجردر البرز به پرواز درآمد.

سکانس اول: فضای جشنواره

یکشنبه شب در فضای سرد و کاملاً زمستانی ، سینما ساویز کرج میزبان استقبال مشتاقان و علاقمندان به فیلم های داغ سینما بود.

خیل کثیری جلوی درب ورودی سینما و دکه های فروش بلیط صف کشیده بودند تا بلیط بخرند و به تماشای فیلم های جشنواره بین المللی فجر بنشینند. خیلی ها هم بلیط های اختصاصی در دست داشتند و بدون مشکل وارد می شدند.

در این بین اصحاب رسانه و تنی چند از خبرنگاران هم با کارت های اختصاصی از سایرین متمایز شده بودند.

هر چند در دقایق ابتدایی اکران این فیلم جمعیت سالن به حد نصاب نرسید و صندلی ها تا حدی خالی باقی ماند؛ اما پس از اتمام فیلم برای نخستین روز اکران روند خوبی را طی کرد؛ و تماشاگران با رضایت خاطری که در چهره هایشان نشسته بود؛ سالن را ترک کردند و جای خود را به مخاطبان سانس بعدی دادند."چک" یکشنبه شب در دو سانس و تا پاسی از ساعات 22 شب ادامه داشت.

سکانس دوم : نقد فیلم

"چک" فیلمی با رویکرد اجتماعی است که تنه به تنه مسایل سیاسی روز جامعه می زند و با شعارهای دموکراسی مابانه تلفیق شده است.

کارگردان "چک" که فیلم هایی نظیر عروس خوش قدم ، نقاب ، پسر تهرانی و زنان ونوسی ، مردان مریخی را در کارنامه فیلمسازی خود به ثبت رسانده و اینبار در سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر؛ کارگردانی ، تهیه کنندگی و نویسندگی فیلمنامه فیلم "چک"را بر عهده داشت.

راست گفتار در "چک" صریحا به مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه با رگه هایی از طنز می پردازد.

داستان این فیلم حول محور 4 نفر است که در یک تاکسی عازم مقصد هستند اما اتفاقاتی در این میان موجب می شود که یک چک آنها را در مسیر یکدیگر قرار دهد و مجبور باشند برای برای یک روز و نیم در کنار هم زندگی کنند.

راست گفتار در این فیلم سعی کرده است با قرار گرفتن این 4 نفر در کنار یکدیگر به تفاوت و گاهی شکاف بین نسل ها اشاره کند.

همین طور به تصویر کشیدن تضاد بین انسانها و تفاوت بین اعتقادات ، دیدگاهها، هنجارها و سطح فرهنگ آنها از دیگر نکاتی است که در این فیلم بصورت بارزی به آنها اشاره شده و موقعیت های طنزی را ایجاد کرده است.



در فیلم "چک" جمشید مشایخی ، فرهاد آییش ، مریم سعادت ، شاهرخ استخری ،مژگان بیات نقش آفرینی کرده اند.

آندست علاقمندان به فیلم های اجتماعی در ژانر نمایش جریان عادی زندگی می توانند این فیلم را برای دیدن انتخاب کنند.



سکانس سوم: مصاحبه اختصاصی با هنرمند نمایش

در حاشیه پایانی فیلم "چک"با اکبر بزرگی یکی از هنرمندان عرصه تئاتر هم مصاحبه کوتاهی در خصوص روند فیلم و اولین تجربه جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان البرز داشتیم.

بزرگی بعنوان مخاطب خاص جشنواره می گوید: "چک" نگاه خاص و تکنیک بالایی از لحاظ ساختاری ندارد و در رتبه سریال های خانوادگی قرار می گیرد؛ اما داستان قوی آن سیری را در روند فیلم ایجاد می کند تا مخاطب بدون توجه به تکنیک و فن فیلمسازی، تا انتها فیلم را دنبال کند.



وی معتقد است: فیلم "چک" ویژگی خاصی ندارد و بهانه ای است برای تحلیل و تفاوت بین خانواده هایی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

این هنرمند عرصه تئاتر تشکیل استان البرز، شکل گیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و میزبانی بخشی از جشنواره بین المللی فجر را فرصت مغتنمی می داند که باید استقبال از آن در فراخور استان باشد.

سکانس چهارم: نقد استان

همان گونه که در سلسله گزارشهای پیشین در خصوص اولین تجربه البرز در میزبانی بخشی از جشنواره بین المللی و وجود کمبودهایی که می توانست نتیجه این روندرا تغییر دهد اشاره شد.

تجربه میزبانی تئاتر فجر نشان داد که کارهای بزرگ بدست مدیران بزرگ و توانمند تحقق یافتی است و مسئولان حوزه فرهنگ و ارشاد استان این را ثابت کردند؛ اما نقدی که در این روند باید به آن اشاره کرد انتظاری است که از حضور مسئولان استانی می رفت، اما متاسفانه این حضور کاملا کم رنگ بود.

باوجود آنکه از مدت ها قبل خبر اکران فیلم های جشنواره رسانه ای شده بود و دعوت نامه های متعددی نیز بدست مسولان شهری استان رسیده بود ، اما در اولین روز رسمی آغاز اکران فیلم های جشنواره هیچ مسئولی به چشم نمی خورد؛ و امید می رود در روزهای بعد شاهد حضوری پر رنگ از مسئولان و هنرمندان استان در جشنواره فیلم باشیم.

البته شاید اصحاب رسانه و خبرگزاری های استان جای مسئولان را پر کرده بودند زیرا شاهد حضور فعالانه عرصه رسانه در روز نخست جشنواره بودیم .

از ابتکارات قابل توجه مسئولان حوزه فرهنگ استان صدور کارت قرمز رنگ ویژه اصحاب رسانه و سرپرستان خبرگزاری ها است که حاکی از توجه مسئولان حوزه فرهنگ به این قشر بوده و در نوع خود قابل تقدیر است.

خبرگزاری مهر در شب های بعد هم اخبار جشنواره فیلم فجر را بصورت اختصاصی و ویژه به اطلاع علاقمندان می رساند.

.............

سپیده غفاری