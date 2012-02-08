گدایی منافقین از اربابان غربی خود/ ما را در اروپا یا آمریکا راه دهید

به گزارش خبرگزاری مهر، "مریم رجوی" ار رهبران گروهک تروریستی منافقین شب گذشته با طرح این درخواست گفت : از اروپا و آمریکا می خواهم تا هر چه سریعتر تعداد معینی از اعضای ما را بپذیرند.

خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر در ادامه نوشت :رجوی برای آنکه درخواست خود را طبیعی جلوه دهد بیماری و رنجور بودن این افراد را دلیل درخواست خود از آمریکا و اروپا اعلام کرد.

رجوی که در پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل با خبرنگاران صحبت می کرد خطاب به اربابان خود گفت : هرگونه تاخیر در قبول این درخواست غیرقابل قبول و ناموجه است.

خاطرنشان می شود چندی پیش اعلام شد که 326 نفر از منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی منتقل خواهند شد که در ادامه رسانه ها از به تعویق افتادن این اقدام خبر دادند.

گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد) را به عنوان مقر خود برگزید.



گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.