شهباز یزدانی در گفتگو با مهر گفت: در ده ماهه ابتدای سال گذشته، تجارت منطقه آزاد چابهار ارزشی معادل 587 میلیون و 205 هزار و 192 دلار داشته که معادل 6 هزار میلیارد و 86 میلیارد و 470 میلیون ریال بوده است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: تجارت منطقه آزاد چابهار شامل، صادرات و واردات کالا است که صادرات شامل از منطقه به کشورهای دیگر دنیا، صادرات به داخل ایران، صادرات مجدد کالای مرجوعی است، ضمن اینکه واردات نیز شامل واردات کالا به داخل محدوده منطقه آزاد، واردات وسائل نقلیه موتوری، واردات کالا به منظور مصرف در داخل منطقه، واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی مستقر در منطقه و همچنین واردات کالاهای تجاری به سرزمین اصلی که شامل تبصره 2 می‌شود؛ البته واردات کالای تجاری عادی بند الف، مسافری متفرقه و واردات کالاهای تجاری عادی بند "ب" نیز به این موارد اضافه می‌شود.

وی تصریح کرد: تجارت منطقه آزاد چابهار در ده ماهه ابتدای سال جاری نیز، 747 میلیون و 627 هزار و 11 دلار رسیده که معادل 8 هزار میلیارد ریال است که حدود 20 درصد رشد را نشان می‌دهد.

یزدانی گفت: سیمان، آرد، مواد پروتئینی، فرآورده‌های فرعی که از ماهیان حاصل می‌شود؛ عمده صادرات این منطقه را شامل می‌شود. در عین حال همانطور که رشد 20 درصدی در تجارت منطقه آزاد چابهار به چشم می‌خورد، امیدواریم که بتوانیم در سال 91 نیز، رشد 20 درصدی را نسبت به سال 90 شاهد باشیم.

وی اظهار داشت: هم اکنون افزایش تعاملات منطقه آزاد چابهار با کشورهای همسایه به خصوص افغانستان در دستور کار قرار دارد که بر این اساس، افغان‌ها مشتاق هستند که تجارت کالاهای خود با دنیا را از طریق منطقه آزاد چابهار انجام دهند.

به گفته یزدانی، اصلی‌ترین مشکل بر سر راه رشد بیشتر تجارت چابهار، توسعه اسکله‌های بندر چابهار شامل شهید بهشتی و شهید کلانتری است که در حال حاضر با توجه به پیگیری‌هایی که برای توسعه این اسکله‌ها صورت می‌گیرد، امید می‌رود که بتوان آبخور پای این اسکله‌ها را به اندازه‌ای رساند که کشتی‌های اقیانوس‌پیما بتوانند در این بندر پهلو بگیرند و حجم مناسبی از تجارت کالا از طریق بندر چابهار اتفاق افتد.

وی اظهار داشت: قصد داریم خط مستقیم کشتیرانی به مقصد چابهار را نیز راه‌اندازی کنیم که در این رابطه، رایزنی‌هایی با کشتیرانی جمهوری اسلامی و سایر کشورها در دست اقدام است که امیدواریم به نتیجه برسد و بتوان خط مستقیم کشتیرانی به مقصد چابهار را راه‌اندازی کرد.

یزدانی گفت: بر این اساس، خط منظم کشتیرانی از دو کشور چین و سنگاپور به چابهار مدنظر قرار گرفته است که البته با توجه به حجم ترانزیتی که از طریق چین انجام می‌شود، این کشور را در اولویت قرار داده‌ایم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: هم اکنون مسیر غیرمستقیم اما منظم کشتیرانی 8 روزه از کراچی به دوبی، دوبی به بندرعباس و از بندرعباس به چابهار در تردد است؛ اما همین مستقیم نبود، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

وی اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی چابهار و قرار گرفتن آن در آبهای آزاد یکی از مزایای این بندر است، چراکه چابهار تنها بندر آزاد کشور در آبهای بین‌المللی است، ضمن اینکه این بندر نسبت به سایر بنادر کشور نیز مزیت‌های بسیاری دارد. از سوی دیگر، محدوده منطقه آزاد چابهار در محدوده‌ای بدون تنش در سطح بین‌‎المللی قرار گرفت و در عین حال موقعیت جغرافیایی بندر چابهار و واقع شدن آن در خلیج چابهار، شرایط را برای توسعه فعالیت‌های بندری، مساعد کرده است.

وی افزود: توسعه حمل و نقل به سه شیوه حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی در دستور کار قرار دارد، در عین حال راهکاری پیگیری می‌شود که فرودگاه فعلی چابهار را که هم اکنون کارکرد نظامی دارد، در بحث راه‌اندازی کارگو نیز پیشرفت خوبی را شاهد باشیم.

به گفته یزدانی، توسعه حمل و نقل ریلی نیز در دستور کار قرار دارد و با پیگیری مجدانه رئیس‌جمهور، یکسال قبل کلنگ راه‌آهن چابهار به زاهدان، به زمین زده شده و این پروژه در دست اقدام است و ردیف بودجه مشخص خاص خود را دارد، اما متاسفانه کار به کندی پیش می‌رود و با این میزان پیشرفت، اجرای آن سالهای سال به طول می‌انجامد.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش سازمان ملل، بهترین مسیر دسترسی به کریدور شمال به جنوب از طریق چابهار است، اما باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

یزدانی در خصوص تجهیز منطقه آزاد چابهار به ناوگان حمل و نقل زمینی گفت: 300 دستگاه کامیون نو با پلاک منطقه آزاد به این ناوگان اضافه شده که اجازه دارند تا مرز افغانستان پیش روند، اما لازم است که پلاک آنها تبدیل به پلاک بین المللی شود تا بتواند در کشورهای CIS نیز تردد کنند.