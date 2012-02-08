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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۷

الستی اعلام کرد:

وضعیت قرار دادهای تجاری سازی اختراعات/ امضای تفاهم نامه با 3 کشور

وضعیت قرار دادهای تجاری سازی اختراعات/ امضای تفاهم نامه با 3 کشور

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان از امضای 18 تفاهم نامه تجاری سازی در این دوره از جشنواره شکوفایی و نوآوری خبر داد و گفت: حجم قراردادها طی 4 روز برگزاری جشنواره حدود 4 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آریا الستی عصر روز گذشته در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری، تجاری سازی اختراعات را از اهداف اصلی این جشنواره نام برد و افزود: در این راستا در بخش CIP که اتاقی برای مذاکره سرمایه گذاران بخش خصوصی با مخترعان بود 40 نشست برگزار شد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان از عقد 18 تفاهم نامه در اتاق مذاکره جشنواره خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد 3 تفاهم نامه از سوی سرمایه گذار خارجی از کشورهای ترکیه، پاکستان و ایتالیا به امضا رسید و در7 مورد دیگر از این تفاهم نامه ها قیمت مورد نظر قطعی شد.
 
وی حجم قراردادهای 4 روز برگزاری جشنواره را حدود 4 میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: این در حالی است که 2 سال گذشته این میزان 2.4 میلیارد تومان و در سال گذشته 10 میلیارد تومان بوده است.
 
الستی اضافه کرد: علاوه بر این 26 طرح از سوی جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
 
معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به معرفی 11 اختراع برتر در بخشهای تجاری سازی و تجاری شده، خاطر نشان کرد: پرونده طرحهایی که در بخش تجای سازی معرفی شدند مستقیما به کمیته تجاری سازی بنیاد ملی نخبگان ارسال خواهد شد تا اقدامات بعدی برای تولید محصولات پیگیری شود.  
کد مطلب 1528805

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