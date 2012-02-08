وضعیت قرار دادهای تجاری سازی اختراعات/ امضای تفاهم نامه با 3 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آریا الستی عصر روز گذشته در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری، تجاری سازی اختراعات را از اهداف اصلی این جشنواره نام برد و افزود: در این راستا در بخش CIP که اتاقی برای مذاکره سرمایه گذاران بخش خصوصی با مخترعان بود 40 نشست برگزار شد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان از عقد 18 تفاهم نامه در اتاق مذاکره جشنواره خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد 3 تفاهم نامه از سوی سرمایه گذار خارجی از کشورهای ترکیه، پاکستان و ایتالیا به امضا رسید و در7 مورد دیگر از این تفاهم نامه ها قیمت مورد نظر قطعی شد.



وی حجم قراردادهای 4 روز برگزاری جشنواره را حدود 4 میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: این در حالی است که 2 سال گذشته این میزان 2.4 میلیارد تومان و در سال گذشته 10 میلیارد تومان بوده است.

الستی اضافه کرد: علاوه بر این 26 طرح از سوی جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.



معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به معرفی 11 اختراع برتر در بخشهای تجاری سازی و تجاری شده، خاطر نشان کرد: پرونده طرحهایی که در بخش تجای سازی معرفی شدند مستقیما به کمیته تجاری سازی بنیاد ملی نخبگان ارسال خواهد شد تا اقدامات بعدی برای تولید محصولات پیگیری شود.