ثبت نام 12هزار نفر برای جذب در دانشگاهها/ 15اسفند آخرین مهلت ثبت نام

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون 12 هزار نفر در سامانه جذب هیأت علمی ثبت نام کرده اند، اضافه کرد: به علت درخواستی که از سوی دانشگاهها و موسسات به منظور شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی وجود داشت، اعلام نیاز دانشگاهها تا 30 بهمن ماه تمدید شد این تقاضا در دانشگاههای تازه تاسیس بیشتر بود.

وی خبر از تمدید ثبت نام متقاضیان هیأت علمی تا 15 اسفندماه سال جاری داد و گفت: تا این تاریخ متقاضیان هیأت علمی و دانشجویان دکتری که به دنبال اعطای بورس از سوی دانشگاهها هستند، همچنین متقاضیانی که تمایل دارند دوران سربازی خود را به عنوان هیأت علمی سپری کنند، فرصت ثبت نام دارند.

به گفته رئیس مرکز جذب وزارت علوم، دانشگاهها باید نیازهای سال 91 خود را تا زمان تعیین شده روی سایت جذب وزارت علوم بارگذاری کنند زیرا فراخوان دوم جذب هیأت علمی برای سال آینده خواهد بود.

مردانی به داوطلبان جذب هیأت علمی توصیه کرد که این عده مشخصات و سوابق علمی، اجرایی، تحصیلی و فرهنگی خود را در سامانه قرار دهند و بعد از اتمام اعلام نیاز دانشگاهها، اولویتهای خود را تعیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط بومی بودن به این دوره از فراخوان جذب اضافه شده و در صورت داشتن شرایط مساوی بین دو متقاضی، اگر یکی از این دو بومی باشد، اولویت پذیرش با شخص بومی خواهد بود.