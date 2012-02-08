  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

مردانی به مهر خبر داد؛

ثبت نام 12هزار نفر برای جذب در دانشگاهها/ 15اسفند آخرین مهلت ثبت نام

ثبت نام 12هزار نفر برای جذب در دانشگاهها/ 15اسفند آخرین مهلت ثبت نام

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم از تمدید زمان بارگذاری نیازهای دانشگاهها تا 30 بهمن ماه خبر داد و گفت: به تبع تمدید مهلت اعلام نیاز دانشگاهها، متقاضیان جذب هیأت علمی هم تا 15 اسفندماه فرصت ثبت نام و اعلام اولویت دارند.

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون 12 هزار نفر در سامانه جذب هیأت علمی ثبت نام کرده اند، اضافه کرد: به علت درخواستی که از سوی دانشگاهها و موسسات به منظور شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی وجود داشت، اعلام نیاز دانشگاهها تا 30 بهمن ماه تمدید شد این تقاضا در دانشگاههای تازه تاسیس بیشتر بود.

وی خبر از تمدید ثبت نام متقاضیان هیأت علمی تا 15 اسفندماه سال جاری داد و گفت: تا این تاریخ متقاضیان هیأت علمی و دانشجویان دکتری که به دنبال اعطای بورس از سوی دانشگاهها هستند، همچنین متقاضیانی که تمایل دارند دوران سربازی خود را به عنوان هیأت علمی سپری کنند، فرصت ثبت نام دارند.

به گفته رئیس مرکز جذب وزارت علوم، دانشگاهها باید نیازهای سال 91 خود را تا زمان تعیین شده روی سایت جذب وزارت علوم بارگذاری کنند زیرا فراخوان دوم جذب هیأت علمی برای سال آینده خواهد بود.

مردانی به داوطلبان جذب هیأت علمی توصیه کرد که این عده مشخصات و سوابق علمی، اجرایی، تحصیلی و فرهنگی خود را در سامانه قرار دهند و بعد از اتمام اعلام نیاز دانشگاهها، اولویتهای خود را تعیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط بومی بودن به این دوره از فراخوان جذب اضافه شده و در صورت داشتن شرایط مساوی بین دو متقاضی، اگر یکی از این دو بومی باشد، اولویت پذیرش با شخص بومی خواهد بود.

کد مطلب 1528808

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها