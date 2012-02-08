نتایج آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی امشب اعلام می شود

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کتبی این دوره از آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی، پنجشنبه 13 بهمن در 24 رشته برگزار شد و پس از آن آزمون شفاهی در روزهای جمعه و شنبه 14 و 15 بهمن برگزار شد که مجموع این دو نمره برای پذیرش دستیار مد نظر قرار گرفت.

وی افزود: برای پذیرش نهایی کف نمره برای داوطلبان درنظر گرفته شده است و نتایج نهایی بر اساس 70 درصد نمره کتبی و 30 درصد نمره شفاهی و رقابت 520 داوطلب صورت گرفته است.

ضیایی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی امشب ساعت 24 چهارشنبه 19 بهمن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

به گزارش مهر، پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی از میان متخصصان پزشکی در رشته های مختلف صورت می گیرد.