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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

پاسندی اعلام کرد:

رهاسازی 94 میلیون قطعه بچه ماهیان خاویاری در خزر

رهاسازی 94 میلیون قطعه بچه ماهیان خاویاری در خزر

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان گفت: شیلات استان برای حفظ ذخایر ارزشمند دریای خزر از سال 68 تاکنون موفق به رهاسازی تعداد 94 میلیون و 477 هزار و 930 قطعه بچه ماهیان خاویاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین تعداد بچه ماهیان استخوانی رها سازی شده در دریای خزر را از سال  76 تا به امروز 790 میلیون و 37 هزار و 837 قطعه بوده است.

وی اظهار داشت: در بخش آبزی پروری آب های داخلی استان از سال 76 تا سال جاری موفق به تولید و پرورش 128 هزار و 287 تن انواع ماهیان گرمابی و سدآبی شده است.

وی افزود در ایام الله دهه فجر کلنگ زنی دو مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت 6.5 تن خاویار و 95تن گوشت با حفظ شرایط مشابه زیستگاه طبیعی این گونه ارزشمند گام بلندی درجهت حفظ نسل ماهیان خاویاری است.

پاسندی گفت: اداره کل شیلات استان در بخش صید ماهیان خاویاری از سال 77 تاکنون دو هزار و 651 تن  و در بخش استحصال خاویار 260 تن خاویار روانه بازار کرده است.
 
پاسندی اظهار داشت: اداره کل شیلات گلستان در بخش آبزی پروری و بازسازی ذخایر و همچنین در بخش صید و صیادی از سال 76 تا 90 برای تعداد 6155 نفر موفق به ایجاد اشتغال شده است.

وی بیان کرد: شیلات استان در بخش ماهیان استخوانی از سال 77 تا 89 موفق به صید 32 هزار و 401 تن انواع ماهیان استخوانی شده است.
 
مدیرکل شیلات گلستان در ادامه افزود: یکی از فعالیت های چشمگیر که باعث رشد و توسعه استان در سال های نزدیک خواهد شد تکثیر و پرورش میگوی وانامی با آب دریای خزر است.

وی گفت: 102 تن میگوی گلستان به چهار کشور امارات متحده، لبنان،اسپانیا و کویت صادر شد که این خود گام بلندی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور است.

پاسندی اعلام کرد: یکی از نگرش های حمایتی شیلات در بخش میگوی پرداخت بدهی های چهار مزرعه میگو به ارزش سه هزار میلیون ریال بوده است.

وی افزود: از 70 هکتار مزارع آبگیری شده جهت پرورش میگو در سایت گمیشان 16 میلیون قطعه لارو ذخیره سازی شد که از این محل 5میلیارد و 700 میلیون ریال درآمدزایی برای استان داشت.

وی تصریح کرد: در نیمه دوم سال و به منظور اشتغالزایی پایدارتر و توسعه اقتصادی منطقه تولید ماهی قزل آلا در استخرهای پرورش میگو صورت می گیرد و این به معنی برداشت دو محصول از یک زمین است.
 
پاسندی افزود: به همین جهت در سال جاری تعداد 100 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا در آذر ماه سال جاری در این استخرها رها سازی شد.
کد مطلب 1528811

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