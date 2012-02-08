  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۰

با هدف افزایش سطح استاندارد؛

استفاده از لودسل‌های ساچمه‌ای ممنوع است

مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها با هدف افزایش سطح استاندارد صنایع توزین ایران، استفاده از لودسل‌های ساچمه‌ای را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اخوان مدیر کل مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های کشور در ابلاغیه ای که به تازگی برای کلیه سازندگان توزین و باسکولهای صنعتی و غیر صنعتی ارسال کرده، استفاده از لودسل‌های ساچمه ای را ممنوع اعلام کرده است.

براساس این ابلاغیه، در راستای حمایت از مشتری, مصرف کنندگان و رعایت قوانین توزین در کشور، همچنین به دنبال عملکرد نامطلوب لودسل های ساچمه ای از قبیل لودسل HM98 و QS  که در باسکول های وسایل نقلیه چرخدار جاده ای مورد استفاده قرار می گیرد از تاریخ این ابلاغ استفاده از هر گونه لودسل ساچمه ای در این باسکول‌ها ممنوع خواهد شد.

در این ابلاغیه آمده است که تولید کنندگان می توانند به جای آن از هر نوع لودسل استوانه ای فشاری مناسب دارای گواهینامه معتبر QIML استفاده کنند.

کد مطلب 1528819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها