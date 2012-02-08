به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اخوان مدیر کل مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های کشور در ابلاغیه ای که به تازگی برای کلیه سازندگان توزین و باسکولهای صنعتی و غیر صنعتی ارسال کرده، استفاده از لودسل‌های ساچمه ای را ممنوع اعلام کرده است.



براساس این ابلاغیه، در راستای حمایت از مشتری, مصرف کنندگان و رعایت قوانین توزین در کشور، همچنین به دنبال عملکرد نامطلوب لودسل های ساچمه ای از قبیل لودسل HM98 و QS که در باسکول های وسایل نقلیه چرخدار جاده ای مورد استفاده قرار می گیرد از تاریخ این ابلاغ استفاده از هر گونه لودسل ساچمه ای در این باسکول‌ها ممنوع خواهد شد.



در این ابلاغیه آمده است که تولید کنندگان می توانند به جای آن از هر نوع لودسل استوانه ای فشاری مناسب دارای گواهینامه معتبر QIML استفاده کنند.