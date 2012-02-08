رسانه های غربی امروز خبری را منتشر کرده اند که بر اساس آن "مقامات عربستان سعوی تلاش می کنند تا با حضور در شبکه های اجتماعی همچون توئیتر و فیسبوک اقدام به برقراری ارتباط با جوانان کنند."

کنار هم قرار دادن این خبر با خبرهای قبلی که مربوط به تلاش خاندان آل سعود برای خرید امتیار فیسبوک و توئیتر هستند نشان می دهد که حاکمان عربستان در اندیشه بهره برداری از این شبکه ها و پیشبرد اهداف خود و همچنین جلوگیری از گسترش موج بیداری اسلامی در کشور خود دارند.

در آذرماه امسال اعلام شد که "ولید بن طلال" برادرزاده ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی با خرید 300 میلیون دلار از سهام شبکه اجتماعی توئیتر به یکی از سهامداران اصلی این شبکه تبدیل شد.

"ولید بن طلال"

این شاهزاده سعودی با ابراز خرسندی از خرید سهام توئیتر آن را هدیه ای به تمام شهروندان جهان عرب دانست. خاطرنشان می شود شبکه اجتماعی توئیتر به کاربرانش از هر نقطه از جهان اجازه می دهد پیامهایی 140 حرفی را ارسال کنند. این شبکه هم اکنون 100 میلیون کاربر فعالا دارد که روزانه نزدیک به 250 میلیون پیام ارسال می کنند.

پس از این اقدام ولید بن طلال شبکه خبری جدید العرب را به سبک شبکه الجزیره و العربیه در بحرین دایر می کند. رژیم آل خلیفه که پس از فرار سرمایه گذاران از این کشور به سبب تظاهرات روزانه با بحرانهای جدی روبرو است تلاش می کند که شرایط مالی خود را از این طریق بهبود بخشد. شبکه العرب و کانالهای رسانه ای موسوم به "روتانا" که مالکیت آنها برعهده ولید بن طلال است از اوایل سال 2012 به منامه منتقل خواهد شد. علاوه بر این، در زمان اوج گیری انقلاب کشورهای عربی و استفاده جوانان انقلابی از فیسبوک برای گسترش قیام خود عنوان شد که پادشاه عربستان برای خرید شبکه فیسبوک پیشنهاد 150 میلیارد دلاری ارائه داده است. هدف از این پیشنهاد آن بود تا عربستان از کشیده شدن دامنه تحرکات فیسبوکی به این کشور جلوگیری کند. بر اساس اعلام خبرگزاری های مختلف، در تاریخ 25 ژانویه سال گذشته میلادی دیداری میان پادشاه عربستان و زوکربرگ انجام شد و در این دیدار مالک فیسبوک به آل سعود وعده داد که اجازه ندهد صفحه ها و پیامهای ضد پادشاهی عربستان در این شبکه اجتماعی ورود پیدا کنند.

گفته می شود پادشاه عربستان پیشنهاد خرید فیسبوک را بنا بر توصیه رسانه یهودی-امریکایی "گلدمن ساخس" ارائه کرده بود و هر چند مشاوران پادشاه گفته بودند که نباید برای خرید فیسبوک بیش از یک میلیارد دلار هزینه کرد اما با این وجود ملک عبدالله پیشنهاد 150 میلیارد دلاری را به زوکربرگ ارائه کرد.

به فرض درست بودن خبر پیشنهاد خرید فیسبوک از سوی عربستان این پرسش مطرح می شود که چرا حکومت ریاض حاضر شده برای در اختیار گرفتن چنین شبکه ای مبلغ بارو نکردنی 150 میلیارد دلار را پیشنهاد بدهد؟ پاسخ این است که با توجه به توسعه رسانه ها بویژه رسانه های سایبر در جهان و استقبال مردم از شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و توئیتر، امروزه در کمتر از یک دقیقه می توان یک پیام را به سراسر جهان مخابره کرد و کاربران اینترنتی نیز با انتشار این خبر و به اشتراک گذاشتن آن وضعیتی را به وجود می آورند که کمتر اتفاقی در جهان باقی می ماند که کسی از آن مطلع نشود.

در این راه فیسبوک بیش از هر رسانه سایبر دیگری نقش ایفا می کند و در انقلاب کشورهای عربی که از ژانویه سال جاری و از تونس آغاز شد فیسبوک نقشی تاثیر گذار در آنها داشت تا جائی که خیزش مردم عرب به انقلاب فیسبوکی مشهور شد. از همین رو می توان گفت که با توجه به شباهت حکومت عربستان به حکومت های مصر و لیبی و تونس احتمال خیزش مردم این کشور علیه خاندان سلطنتی آل سعود نیز چندان دور از ذهن نیست و برای این کار فیسبوک یک وسیله ارتباطی مناسب محسوب می شود.

در میزان کارآیی فیسبوک برای اطلاع رسانی همین بس که در سال ۲۰۱۰ فیسبوک در عنوان بیشترین صفحه بازدید شده در وب ، از گوگل پیشی گرفت که البته موضوع غافلگیر کننده ‌ای نبود . فیسبوک با ۶۰۰ میلیون عضو در حال رشد و بیش از 100000 کاربر آنلاین، روش استفاده مردم از وب و شیوه ارتباط با دیگران را تغییر داده است.

در مورد نفوذ فیسبوک در کشورهای جهان، وضعیت سایر کشورهای عربی با در نظر گرفتن میزان جمعیت نیز تفاوت چندانی با عربستان ندارد به نحوی که هم اکنون دو میلیون و 300 هزار نفر از مردم عربستان عضو شبکه فیسبوک هستند، این تعداد در مصر سه میلیون و 400 هزار نفر، در لیبی 150 هزار نفر، بحرین 220 هزار نفر، عمان 160 هزار نفر و در تونس یک میلیون و 600 هزار نفر است.