تاریخ محاکمه "ارباب سیار" مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان کینان" قاضی دادگاه فدرال آمریکا ضمن مخالفت با درخواست وکیل مدافع ارباب سیار برای به تعویق انداختن زمان محاکمه، 22 اکتبر را زمان محاکمه وی اعلام کرد.

در مهر ماه سال جاری امریکا در سناریوی جدید علیه جمهوری اسلامی مدعی شد که یک ایرانی مقیم آمریکا که در خرید و فروش خودرو فعالیت داشت را به جرم اجیر کردن یک قاچاقچی مکزیکی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن، بازداشت کرده است.

این ادعا به حدی مضحک بود که حتی برخی از مقامات آمریکایی نیز در پذیرش آن تردید داشتند.

یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است: بسیاری در مورد جزئیات این توطئه و نسبت دادن آن به حکومت ایران شک و تردید دارند و به همین خاطر ممکن است به نیت دولت آمریکا برای نتیجه گیری سریع و بهره برداری از این موضوع سوء ظن پیدا کنند.