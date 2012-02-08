داستان های موراکامی تجدیدچاپ می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از یک سال که مجوز تجدید چاپ مجموعه داستان «دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل» نوشته نویسنده ژاپنی مشهور هاروکی موراکامی صادر نمیشد، خبر میرسد که مشکل مجوز آن رفع شده و تا نمایشگاه کتاب سال آینده چاپ چهارم این کتاب توسط نشر ثالث به چاپ خواهد رسید.
این کتاب هفت داستان کوتاه به نامهای بید نابینا، زن خفته، سال اسپاگتی، میمون شیناگاوا، قلوه سنگی که هر روز جا به جا میشود، دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل ، اسفرود بی دم و مرد یخی را شامل میشود.
بخشی از داستان «دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل» بدین شرح است: «در صبح زیبای ماه آوریل در یکی از خیابانهای فرعی محله معروف هارویوکویِ توکیو دختر صد در صد دلخواهم را دیدم. راستش را بخواهید آن قدرها هم زیبا نیست. آدم خیلی مهمی هم نیست. لباس پوشیدنش هم چیز خاصی ندارد. پشت موهایش در خواب شکسته و بی ریخت شده. جوان نیست. باید سی سالی داشته باشد. درستترش این است که بگویم اصلا شبیه دخترها نیست. اما هنوز هم از پنجاه قدمی میتوانم بفهمم او دختر صد در صد دلخواه من است. وقتی او را می بینم، دل در سینهام شروع به تپیدن می کند و دهانم مثل کویر خشک میشود....»
همچنین نشر ثالث در تدارک چاپ دوم کتاب «نفر هفتم» موراکامی باز هم با ترجمه محمود مرادی است. این کتاب که به تازگی چاپ اول آن منتشر شده است به دلیل استقبال خوب مخاطبان از آن در فاصله کمی از چاپ نخست آن به چاپ دوم میرسد.
عنوان «نفر هفتم» برگرفته از یکی از داستانهای کتاب است که در کنار چند داستان کوتاه دیگر حال و هوایی همچون دیگر کارهای موراکامی دارد و فضاهایی میان واقعیت و رویا را رقم میزند.
در این مجموعه هشت داستان گنجانده شده است که عنوانهای آنها عبارتند از خلیج هانالی، خرچنگها، یک روز مناسب برای کانگوروها، نفر هفتم، آینه، دختر تولد، ظهور و سقوط کیکهای شارپی و حشره شبتاب.
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