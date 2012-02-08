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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۱

دستجردی خبر داد؛

رتبه 19 علوم پزشکی ایران در جهان/تولید شتاب دهنده خطی و فاکتور 8 انعقادی

رتبه 19 علوم پزشکی ایران در جهان/تولید شتاب دهنده خطی و فاکتور 8 انعقادی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تولید 6 داروی مورد نیاز کشور، گفت: در فراخوانهای دوم و سوم این وزارتخانه اقدام به تولید فاکتور 8 انعقادی، تولید واکسن، تجهیزات آزمایشگاهی، انواع لیزرها، اسپکت های قلبی و شتاب دهنده خطی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی عصر روز گذشته در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری با اشاره به رتبه جهانی ایران در حوزه علوم پزشکی، افزود: ایران در سال 2008 در پایگاه استنادی اسکوپوس رتبه 23 جهانی را در حوزه علوم پزشکی به دست آورد و در سال 2011 به رتبه 19 جهانی ارتقا یافت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتقای 4 رتبه ای ایران در حوزه علوم پزشکی را مرهون تلاشهای جوانان و محققان جوان کشور دانست و اظهار داشت: امیدوارم با همکاری دستگاه های مرتبط بتوانیم این رتبه ایران را در حوزه علوم پزشکی بیش از پیش ارتقا دهیم.
 
وی با اشاره به رونمایی از 6 دارو در روزهای گذشته خاطر نشان کرد: از این تعداد، 2 دارو از دسته داروهای بیوتکنولوژی و 4 داروی دیگر از نوع مواد اولیه پیچیده است که با حمایت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از سال 88 طی اعلام فراخوانی اجرایی شد.
 
دستجردی با بیان اینکه این فراخوان برای تولید 12 داروی مورد نیاز کشور بوده است، خاطر نشان کرد: در فراخوان اول 6 دارو تولید شد و در فراخوانهای دوم و سوم به تولید فاکتور 8 انعقادی که قله دارو سازی و حاوی 12 نوع پروتئین است، پرداخته می شود.
 
وی تولید واکسن، تجهیزات آزمایشگاهی، انواع لیزرها، اسپکت های قلبی و شتاب دهنده خطی را از تولیدات آینده محققان حوزه پزشکی نام برد و یادآور شد: این تجهیزات از جمله تجهیزاتی هستند که به دلیل تحریم، ایران از داشتن آن محروم است. 
کد مطلب 1528828

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