اعتماد پيكان به خارجي ها و تحمل شكست

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم بسكتبال پيكان اگر چه در كوارترهاي اول، دوم و سوم با امتيازات قابل توجهي از صنام عقب افتاد و نتيجه كوارتر سوم نيز 70 بر 55 به نفت صنام بود اما در كوارتر چهارم فرصت داشت كه با جبران امتيازات عقب افتاده ، حتي پيروز ميدان باشد كه پرتاب راه دور و نه چندان هدفمند "جمال مك نايت" باعث شد پيروزي از آن صنام شود. تيم پيكان كه با تلاش و دفاع خوب توانسته بود در كوارتر پاياني و در ثانيه هاي واپسين 90 بر 89 از صنام پيش افتد در 27 ثانيه به پايان بازي با ارتكاب فول روي "ويتاري مارش" اين بازيكن را صاحب دو پرتاب آزاد كرد كه با گل شدن هر دو پرتاب صنام 91 بر 90 باز هم پيش افتاد و از آنجا كه در اين لحظات توپ در اختيار پيكاني ها بود ، بهترين فرصت براي پيروزي به حساب مي آمد كه اين فرصت را "مك نايت" از همه همبازي هايش گرفت آن هم زماني كه علي رغم استفاده از اين ثانيه ها به جاي اينكه بهترين استفاده را از مالكيت كرده و با نزديك شدن به سبد حريف و يا اينكه رساندن توپ به بازيكنان زير سبد تا نزديك سبد صنام ، احتمال به ثمر رسيدن توپ و يا گرفتن فول از بازيكنان حريف را بالا برد، با اقدام به پرتاب از راه دور آن هم در روزي كه در اين فاكتور موفق نشان نداده بود اين فرصت را به حريف داد تا در حدود دو ثانيه به پايان صاحب دوپرتاب پنالتي در اثر فول "سايمون" شده و با به ثمر رساندن يكي از آن دو پرتاب، در پيروزي 92 بر 90 صنام موثر واقع شود. انتظار مي رفت كه كادر فني پيكان در ثانيه هاي پاياني كه فرصت مناسبي براي رسيدن به پيروزي بود با احاطه بيشتر بر بازيكنان خارجي ، برنامه اي را طرح ريزي كنند تا از اين پرتاب نه چندان هدفمند "مك نايت" پيشگيري شود چرا كه يك اختلاف امتياز به نفع صنام نيازي به جبران توسط پرتاب 3 امتيازي نداشت.

شايان ذكر است كه پويا تاجيك و سامان ويسي كاپيتان و يكي از بهترين بازيكنان تيم ملي بسكتبال كشورمان در اين بازي در حد توانايي ها ظاهر شدند كه شايد از عوامل اين موضوع حضور دو بازيكن آمريكايي در تركيب پيكان بود كه بيشتر توپها در طول بازي و بخصوص در حمله ها در اختيار اين دو بازيكن قرار مي گرفت و چه بسا با توجه به اينكه بازيكنان صنام در كوارتر چهارم بيش از گذشته متوجه اين دو بازيكن آمريكايي پيكان بودند اگر در حمله آخر ، پيكاني ها متوسل به بازيكنان داخلي مي شدند مي توانستند برنده ديدار نام بگيرند. با اين اوصاف ديدار دو تيم پيكان و صنام را بايد تقابل آمريكايي هاي دو تيم عنوان كرد چرا كه در بيشتر زمان اين بازيكنان عرض اندام كردند هر چند كه دو تيم صنام بازيكناني نظير صمد نيكخواه و آيدين كبير و سعيد تابش نيا هم درخشش داشتند اما پيكان بيشتر در خدمت "مك نايت" و "سايمون" بود. اما در ساير ديدارها تيم ذوب آهن علي رغم در اختيار داشتن بازيكنان تيم ملي جوانان و بزرگسالان در يك بازي كاملا بدون هدف ، ضعيف و بي برنامه 97 بر 52 مقابل صبا باتري شكستي سنگين را متحمل شد، مهرام 55 بر 48 شهيد قندي گنبد را برد، راه آهن 75 بر 66فرش مشهد را از پيش رو برداشت . پيام اصفهان 61 بر 59 پتروشيمي ماهشهر را شكست داد، پگاه فارس 65 بر 60 شهرداري گرگان را مغلوب كرد، پگاه همدان 90 بر 74 گلين ماكارون را شكست داد و تيم دخانيات در وقت اضافه 105 بر 103 نگارسنگ شهركرد را از پيش رو برداشت.