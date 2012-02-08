  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۴

شهبازی:

106 پروژه کشاورزی در ایلام افتتاح شد

106 پروژه کشاورزی در ایلام افتتاح شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: به مناسبت دهه فجر 106 پروژه کشاورزی در ایلام افتتاح شده است.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد طرح کشاورزی در تمام نقاط استان ایلام به مناسبت دهه فجر افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: آبیاری تحت فشار 82 مورد، مرغداری گوشتی 3 مورد، مرغداری نیمچه گوشتی یک مورد، مجتمع باغبانی یک مورد، پرواربندی گوساله سه مورد در دهه فجر افتتاح شده است.

شهبازی ادامه داد: برای افتتاح این تعداد طرح که مجموع 90 مورد می شود بیش از 102 هزار میلیون ریال هزینه شده است.

این مسئول عنوان کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح زمینه اشتغال 323 نفر و بهره مندی 187 خانوار فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به دیگر طرحهای این سازمان در دهه فجر اشاره کرد و گفت: خط انتقال آب، برق رسانی، عملیات آبخیزداری، احداث کانال آبرسانی از دیگر طرحهای افتتاحی این سازمان در دهه فجر بوده که زمینه اشتغال 440 نفر فراهم شده است.

کد مطلب 1528835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها