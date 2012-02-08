106 پروژه کشاورزی در ایلام افتتاح شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد طرح کشاورزی در تمام نقاط استان ایلام به مناسبت دهه فجر افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: آبیاری تحت فشار 82 مورد، مرغداری گوشتی 3 مورد، مرغداری نیمچه گوشتی یک مورد، مجتمع باغبانی یک مورد، پرواربندی گوساله سه مورد در دهه فجر افتتاح شده است.

شهبازی ادامه داد: برای افتتاح این تعداد طرح که مجموع 90 مورد می شود بیش از 102 هزار میلیون ریال هزینه شده است.

این مسئول عنوان کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح زمینه اشتغال 323 نفر و بهره مندی 187 خانوار فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به دیگر طرحهای این سازمان در دهه فجر اشاره کرد و گفت: خط انتقال آب، برق رسانی، عملیات آبخیزداری، احداث کانال آبرسانی از دیگر طرحهای افتتاحی این سازمان در دهه فجر بوده که زمینه اشتغال 440 نفر فراهم شده است.