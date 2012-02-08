دهه فجر برای همیشه در اذهان عمومی جهانیان نقش بسته است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری عصر سه شنبه در همایش شوراها و دهیاران بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه با بیان این که دهه مبارکه فجر برای همیشه تاریخ در اذهان عمومی جهانیان نقش بست افزود: دهه فجر یادآور ایثار، فداکاری و مبارزات آحاد مردم ایران از سال 42 تا 57 همراه با بصرت بخشی، روشنگری و بسترسازیهای فکری امام راحل است.

وی بیان داشت: دهه فجر با حضور آحاد جامعه از اقشار مختلف به تأسی از آموزه های دینی مانند ایثار و شهادت و رهبری هوشمندانه امام(ره) برای همیشه تاریخ در اذهان عمومی جهانیان نقش بست و با سرنگونی استبداد ستمشاهی، کوتاه کردن دست اجانب از این سرزمین، پایان تحقیر و آغاز عزت و اقتدار ایران اسلامی، نقطه عطف و برگ زرینی در تاریخ معاصر ماست.

این مسئول ادامه داد: استقلال همه جانبه، امنیت عمومی، پیشرفتهای علمی و بنیادی در عرصه های مختلف و خدمات رسانی به اقصی نقاط کشور از جمله دستاوردهای استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این در حالی بود که در دوران طاغوت، حتی نزدیکترین روستاها به پایتخت نیز از حداقل امکانات برخوردار نبودند.

انقلاب اسلامی الگوی تمام عیار برای روشنگری است

وی یادآور شد: امروز انقلاب اسلامی به الگویی تمام عیار برای روشنگری و هدایت همه آزادی خواهان جهان تبدیل شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه افزود: بیداری اسلامی منطقه و جهان اسلام و سقوط دیکتاتورها همه به برکت انقلاب است.

وی عنوان کرد: طی 33 سال پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به طور متوسط هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است که هر یک در جای خود دارای اهمیت بود، اما این دوره از انتخابات به دلیل موضع گیریهای دشمنان داخلی و خارجی، وقوع بیداری اسلامی و اینکه نخستین انتخابات پس از فتنه 88 است از اهمیتی دو چندان برخوردار است.

فرماندار فیروزکوه اضافه کرد: دست هایی در کار است تا با اعمالی نظیر ملتهب کردن بازار، اعمال تحریم های نفتی، اقتصادی و ... به تشویش افکار عمومی و ناراضی کردن آحاد جامعه از نظام و خدمتگزاران آن بپردازند تا مانع حضور حداکثری مردم در این عرصه خطیر گردند و لذا باید هوشیار باشیم.

وی گفت: وظیفه امروز ما روشنگری و بصیرت افزایی در راستای حضور دشمن شکن در انتخابات است تا معاندان نظام به مطامع شوم خود در ضربه زدن به نظام و در نتیجه گرفتن امتیاز از ایران اسلامی در عرصه ها و برنامه های مورد نظر خویش دست نیابند.

اجرای طرحهای خدماتی مختلف در روستاهای فیروزکوه

افشارنادری با اشاره به اینکه حدود 40 میلیارد تومان در جلسه اخیر شورای برنامه ریزی استان تهران برای فیروزکوه به تصویب رسید، افزود: اجرای طرحهای خدماتی مختلف در روستاهای فیروزکوه اجرا خواهد شد.

وی گفت: اجرای گاز رسانی در هشت روستا در سال 90، اخذ مجوز برای گاز رسانی به هشت روستای دیگر منطقه، رفع مشکلات طرح هادی هفت روستا و بازنگری طرح هادی پنج روستای دیگر، توسعه خطوط تلفن همراه و توسعه راههای روستایی از جمله برنامه های در دست اقدام برای خدمات رسانی هر چه شایسته تر به مناطق روستایی است.