به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حیدری پور صبح امروز چهارشنبه در کارگاه علمی تخصصی رسانه و چشم انداز در جزیره قشم با بیان اینکه مردم سالاری دینی، بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی و برخورداری از دانش پیشرفته از ویژگی های بارز سند چشم انداز کشور است، گفت: همچنین موارد بسیار مهمی مانند مسئولیت پذیری، رضایت مندی، وجدان کاری و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در 1404 از دیگر برنامه های کلانی است که سند چشم انداز بیست ساله کشور به آن پرداخته است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه حضور موثر ایران در جهان اسلام نیز از ویژگی های بارز سند چشم انداز بیست ساله کشور محسوب می شود، اظهار داشت: قشم نیز با قرار گرفتن در غرب کریدور شمال - جنوب اروپای مرکزی و روسیه و برخورداری از سواحل عمیق در تدوین سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.

حیدری پور با تاکید بر اینکه قرار داشتن جزیره قشم در مسیر عبور کشتی ها و امکان تبدیل شدن آن به بندر بزرگ تجاری از جمله ویژگی هایی استه که این جزیره را مستثنی کرده است، همچنین قرار گرفتن در تنگه هرمز و عبور سالیانه 15 هزار کشتی از جزیره قشم نیز بر ویژگی های منحصر به فرد آن افزوده است.

وی خاطر نشان کرد: وجود ذخایر غنی نفت و گاز و پتانسیل های گردشگری در کنار وجود ژئوپارک و جنگل های حرا از ویژگی های منحصر به فردی است که در جزیره قشم وجود دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از ارسال پرونده جنگل های حرا به یونسکو برای ثبت جهانی آن خبر داد و گفت: البته برخی نواقص در این پرونده وجود داشته است که در صدد رفع آن برای ثبت جهانی جنگلهای حرا هستیم.

حیدری پور با بیان اینکه قشم به عنوان دروازه ورودی کشور شناخته می شود، تاکید کرد: به دلیل قرار گرفتن این جزیره در ورودی کشور مباحث توسعه تجارت جهانی هم قابل توجه است.

وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم از سند چشم انداز بیست ساله کشور ایران 1404 برای منطقه آزاد قشم برشی داشته باشیم باید هر چه سریعتر برای اجرایی شدن مباحث مندرج در این سند برنامه ریزی های ویژه ای را داشته باشیم و در این زمینه لازم است تا از توانایی های مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیشبرد اهداف استفاده شود.