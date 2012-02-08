130 دانشگاه و موسسه آموزش عالی در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح نخستین دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در نوشهر گفت: بیش از 10 درصد دانشجویان کشور تنها در یک رشته تحصیل می‌کنند.

وی افزود: از بین سه میلیون و 800 هزار دانشجو در دانشگاههای سراسر کشور، 380 هزار نفر در یک رشته تحصیلی مشغول تحصیل هستند.

احمدپور اظهار داشت: 85 درصد دانشجویان استان و کشور را 24 رشته تحصیلی در برمی‌گیرد و بیش از 90 درصد دانشجویان مازندران در دانشگاه‌های غیر دولتی درحال تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در گذشته توزیع رشته‌ها به طور دقیق صورت نگرفته و عاملی شده تا میزان فارغ‌ التحصیلی بر محورهای نیازهای کاربردی جامعه انجام نپذیرد.

احمدپور با اشاره به تهیه آمایش آموزش عالی در مازندران افزود: بر اساس این طرح آمایشی، توزیع رشته‌ها بر اساس مزیت‌های نسبی و توانمندی‌های منطقه‌ای با بررسی حال و نگاه به آینده ترسیم خواهد شد.

رئیس دانشگاه مازندران به مقایسه مراکز دانشگاهی قبل و بعد از انقلاب پرداخت و عنوان داشت: قبل از پیروزی انقلاب تعداد مراکز دانشگاهی شاید به تعداد انگشتان دست هم نمی ‌رسید اما هم اکنون بیش از 130 دانشگاه و موسسه‌عالی در حال فعالیت هستند.

در این مراسم نخستین دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در نوشهر افتتاح شد که از سال آینده در چهار رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشجو پذیرش خواهد کرد.