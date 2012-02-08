فیلم های جشنواره امسال یا خنثی هستند یا مضر/ انطباق با مفهوم "لهو"

دکتر محمدصادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره جشنواره سی ام فیلم فجر گفت: این جشنواره اصلاً در حد بضاعت واقعی سینمای ایران نیست. بدون اغراق امروز سینمای ایران این توان را دارد تا بر جریان های مهم جهانی همچون بیداری اسلامی تأثیرگذار باشد اما سینماگران و مدیران ما این توانایی را نادیده گرفته اند.

وی افزود: شرایط امروز سینمای ایران مانند کودکی است که دری گرانمایه در اختیار دارد اما خود را با تیله بازی سرگرم کرده است.

کوشکی تصریح کرد: در سینمای ایران هم استعداد فراوان داریم و هم علاقمندی اما این دو هیچ بروزی ندارند و به همین دلیل هم سینمای امروز نمی تواند حتی مخاطبان قهرکرده داخلی را به سالن بکشاند.

وی ادامه داد: بعنوان نمونه شاهدیم اثر متوسط به پایینی مانند "یوسف پیامبر(ص)" که از نظر سینمایی و تکنیک حرفی برای گفتن ندارد، صرفاً به دلیل تم انسانی و قرآنی، مخاطبان بسیاری را در سراسر جهان به خود جلب می کند. با این شرایط اگر سینمای ما آثار متوسط به بالا با موضوعات دینی و انقلابی تولید کند ببینید چه تأثیری می تواند داشته باشد؟

کوشکی گفت: ما با تمهای انقلاب، عدالتخواهی، مقاومت در برابر سرمایه داری و صهیونیسم و... می توانیم آثار بسیاری بسازیم اما تا کنون هیچ اثری در این سطح نداشته ایم. وی تأکید کرد: سینمای ما راهش را از انقلاب جدا کرده و این سینماست که از این جدایی متضرر می شود نه انقلاب.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره فیلم های جشنواره سی ام گفت: تا کنون 6 فیلم از فیلم های جشنواره را دیده ام که هیچ کدام توجه برانگیز نبوده اند. به تعبیر من جشنواره امسال ویترین تیله بازی سینماگران ما بدون توجه به دُر گرانبهای سینمای ایران است. فیلم هایی که دیده ام غالباً یا پوچ و خنثی بوده اند و یا منفی و مضر؛ اگر اثری از نظر هنری در اوج باشد اما محتوا نداشته باشد حاصلش منطبق با مفهوم قرآنی "لهو" است.

کوشکی افزود: بعنوان نمونه فیلم "میگرن" از نظر سینمایی اثری قوی بود اما محتوا نداشت و به عقیده من حاصلش پوچ بود. برخی دیگر از آثار مانند "گشت ارشاد" هم که اساسا آثاری زننده بودند.

وی در باره فیلم تازه سعید سهیلی گفت: متعجبم مسئولان جشنواره چطور حاضر به انتخاب و اکران چنین فیلمی در جشنواره فیلم فجر شده اند.

این استاد دانشگاه افزود: در میان فیلمهای امسال تنها فیلمی که تا حدودی تلاش داشت به باورهای دینی و انقلابی نزدیک شود فیلم "پنجشنبه آخر ماه" بود که اتفاقاً در ساختار هیچ ادعایی هم نداشت. به عقیده من این فیلم حتی در اکران عمومی هم می تواند موفق ظاهر شود.

کوشکی در ادامه با انتقاد از تأکید مسئولان جشنواره به حضور آثار مرتبط با سینمای سیاسی در جشنواره امسال گفت: فیلم سیاسی تعریف روشنی دارد و نمی توان هر فیلمی که در آن تکه پرانی سیاسی می شود را سیاسی دانست. فیلمی سیاسی است که در عرصه سیاست دغدغه و تأثیرگذاری داشته باشد.

وی با اشاره به برخی آثار اکران شده بعنوان فیلم سیاسی در جشنواره امسال گفت: فیلم "گیرنده" که اساسا فیلم نبود، "تلفن همراه رئیس جمهور" بیشتر اجتماعی بود تا سیاسی، "گشت ارشاد" هم یک هجویه صرف بود.

این استاد دانشگاه افزود: در زمینه سینمای اجتماعی هم شاهد تلاش های بسیاری بوده ایم اما هیچ یک از این تلاشها گویی به سرانجام نرسیده که امروز فیلمی نداریم تا به راحتی بتوانیم تماشای آن را به خانواده ها توصیه کنیم.

کوشکی در پایان تصریح کرد: باید تا پایان جشنواره برای قضاوت نهایی منتظر ماند چراکه با توجه به آنچه تا به امروز دیده ایم دیگر بر اساس شنیده ها نمی توان سرانجام این دوره از جشنواره را پیش بینی کرد.