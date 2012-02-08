افتتاح 290 پروژه مخابراتی در یزد/ دو سوم پورت دیتاهای یزد خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مقوم صبح چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: این پروژه ها با سرمایه گذاری بالغ بر 211 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: تعداد از این پروژه ها بهره برداری شده و تعدادی دیگر نیز طی روزهای باقی مانده از ایام دهه فجر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

یکسان سازی کد تلفن های یزد ظرف یک سال آینده

مقوم اظهار امیدواری کرد: عملیات یکسان سازی کد تلفن های استان یزد نیز ظرف یک سال آینده اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان یزد 43.5 درصد است که یزد در این زمینه رتبه چهارم در سطح کشور را دارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 474 هزار شماره تلفن ثابت در استان یزد فعال است که 20هزار شماره آن در سال جاری فعال شده است.

یزد رتبه نخست ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را دارد

مقوم ضریب نفوذ تلفن همراه را نیز 78.4 درصد اعلام کرد و ادامه داد: استان یزد در این زمینه رتبه نخست را در سطح کشور دارد.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 856 هزار تلفن همراه اول در استان یزد فعال است که بیش از 113هزار و 500 شماره آن از ابتدای سال جاری راه‌ اندازی شده است.

مقوم یادآور شد: هم‌اکنون 24 شهر یعنی تمام شهرهای استان و هزار و 200 روستا و 87 درصد جاده‌ های استان یزد زیر پوشش تلفن سیار هستند که 227 کیلومتر از جاده‌ های استان در سال جاری زیر پوشش تلفن همراه قرار گرفته ‌اند.

مسیر ریلی بافق - طبس زیر پوشش تلفن همراه قرار گرفت/ مصوبه دولت اجرایی شد

مقوم با بیان اینکه پوشش تلفن همراه مسیر ریلی بافق - طبس از مصوبات سفر هیئت دولت به استان یزد نیز با وجود هزینه های سنگین برای مخابرات اجرایی شد، افزود: برای پوشش تلفن همراه در این مسیر 9 سایت با سرمایه گذاری حدود سه میلیارد تومان ایجاد شد و این مصوبه دولت به طور 100 درصد اجرایی شد.

مقوم در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ظرفیت شبکه دیتای استان یزد بیان داشت: 30 هزار و 750 پورت، ظرفیت دیتای استان یزد است که تاکنون تنها یک سوم ظرفیت آن مورد استفاده قرار گرفته و دو سوم بقیه آن خالی است.

تنها یک سوم ظرفیت دیتاهای یزد مورد استفاده قرار گرفته است/ دو سوم دیگر خالی است

وی ضریب نفوذ کاربران اینترنت در استان یزد را 48 درصد اعلام کرد و یادآور شد: ظرفیت خالی دیتاهای یزد نشانگر آن است که استان برای توسعه شبکه اینترنتی و افزایش کاربران اینترنتی ظرفیت کافی دارد.

وی همچنین با اشاره به راه ‌اندازی اینترنت ملی در استان یزد ادامه داد: شهروندان استان یزد در مراکز استان‌ ها، شهرها و حتی روستاهای بزرگ می‌توانند از دو طریق اقدام به دریافت اینترنت مخابرات کنند.

اینترنت ملی در یزد راه اندازی شد

مقوم عنوان کرد: برقراری ارتباط با تلفن رایگان 2030 یا مراجعه به سایت مخابرات، امکان بهره ‌مندی کاربران از اینترنت ملی را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد همچنین با اشاره به وضعیت ارتباطات روستایی در استان یزد خاطرنشان کرد: هم‌ اکنون بیش از 66 هزار و 500 تلفن در روستاهای استان یزد فعال است که ضریب نفوذ آن 40.7 درصد است.

وی اظهار داشت: 1389 آبادی استان یزد دارای ارتباطات مخابراتی هستند به طوری که 100 درصد روستاها و آبادی‌ های با جمعیت بالای 100 نفر و 97 درصد مزارع و اماکن و آبادی‌های با جمعیت زیر 100 نفر دارای شبکه ارتباطی شده‌ اند.

مقوم همچنین افزود: 95 جمعیت روستایی استان یزد زیر پوشش تلفن همراه قرار دارند و 96 درصد این جمعیت متصل به شبکه اطلاع‌ ‌رسانی هستند.