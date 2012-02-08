احمدرضا احرار نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بزرگترین جایگاه سوخت غرب آسیا متعلق به صنعتگران استان البرز است که این جایگاه در روز قادر است 16 هزار خودرو را سوخت رسانی کند.



وی افزود: در سال جاری 800 جایگاه توزیع سوخت سی ان جی توسط دولت مصوب شده که 300 جایگاه توسط شرکت استان البرز نصب و راه اندازی خواهد شد.



رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی هوایار استان البرز ادامه داد: کمپرسور هوا و گاز در همه صنعت ها مورد استفاده قرار می گیرد.



وی با اشاره به اینکه این شرکت 340 نفر اشتغال زایی داشته است، اضافه کرد: در طرح توسعه 40 نفر بیشتر از حد تعیین شده جذب کرده ایم.



رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی هوایار استان البرز گفت: در نمودار داخلی شرکت 83 درصد رشد داشته است که این از اثرات تحریم ها است.



احراز نژاد اظهار داشت: مرکز آموزشی هوایار، آموزش پرنسل داخلی را نیز مد نظر قرار دارد که در طول سال گذشته یک هزار و 500 نفر را در قسمت ها مختلف آموزش داده است.



وی گفت: در سال 88 بحث تحریم سبب انتقال دانش به داخل شرکت شد که هم اکنون دانش شرکت کاملاً داخلی شد.

