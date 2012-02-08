123 پروژه در استان ایلام به بهره برداری رسید

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه ها در شهرستانهای ایلام، ایوان، ملکشاهی، شیروان چرداول، دره شهر، آبدانان، مهران و دهلرن افتتاح شده است.

وی بیان داشت: این طرحها در بخشهای مختلف کشاورزی، عمرانی، راهسازی، شهر، روستایی و...بوده است که در مجموع برای اجرای این طرحها 400 میلیارد اعتبار هزینه شده است.

کرمی بیان داشت: در دهه فجر چندین طرح عمرانی نیز کلنگ زنی شده است و در سالهای آینده به بهره برداری می رسد.

وی اولویت اساسی استان ایلام را تکمیل طرحهای نیمه تمام عنوان کرد و بیان داشت: طرحهای نیمه تمام باید با اعتبارات لازم، مطالعه دقیق و عملیاتی روند رسید به خود بگیرند.

کرمی بیان داشت: بعد از انقلاب استان ایلام در بسیاری از شاخص ها رشد فروانی کرده است و هم اکنون زیرساختهای استان مهیای سرمایه گذاری است.