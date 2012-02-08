هیچ کس نباید در امور انتخابات مجلس مرتکب خطا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی روز چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل اظهار کرد: کسی که به عنوان نماینده مردم در خانه ملت انتخاب می شود در سرنوشت کشور و مردم تاثیرگذار است ، پس هر چه در امور انتخابات دقت کنیم به نفع خودمان است.

وی با دعوت مردم برای شرکت در انتخابات از آنان خواست با آگاهی و شناخت کامل به کاندیدای مورد نظر خود رأی دهند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل ضمن تبریک ایام دهه فجر از مردم خواست تا با شرکت هرچه باشکوهتر در راهپیمایی روز 22 بهمن دشمنان را مایوس کنند.

استاندار اردبیل نیز در این جلسه از با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو عنوان کرد: انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی اولین انتخابات پس از حوادث سال 88 است و دشمنان در تلاش هستند تا مردم را از حضور در انتخابات دلسرد کنند، اما مردم ما با شرکت باشکوه خود آنها را شکست می دهند و برگ زرینی بر تاریخ درخشان خود خواهند افزود.

سید حسین صابری با بیان اینکه استکبار جهانی در طول انقلاب حتی یک لحظه هم نظام مقدس جمهوری اسلامی را بدون توطئه رها نکرده است، اظهار کرد: از روز اول انقلاب تحریم ها و تهدیدها علیه انقلاب اسلامی آغاز شده و به گفته امام خمینی (ره) تحریم های استکبار جهانی نه تنها به ما ضربه ای نزده بلکه باعث تلاش برای کسب استقلال در حوزه های مختلف در کشور شده است.

وی رمز خنثی سازی فتنه های دشمنان را حاکمیت اسلام، حضور مردم و رهبری ولایت فقیه عنوان و تصریح کرد: ملت ایران با توکل بر خدا و رهبری مقام عظمای ولایت در کشور توانسته اند بر این فتنه ها فائق آمده و الگویی برای سایر کشورهای مسلمان تبدیل شوند.