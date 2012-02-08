عامل گروگانگیری در ورامین مادرش را کشته بود

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل ماموران پلیس آگاهی شرق تهران از قتل زن میانسالی در خانه اش با خبر شدند.

تیم جناحی پس از حضور در محل با جسد فاطمه در حالیکه با ضربه های کارد به طرز هولناکی از پا در آمده بود روبرو شدند. در بررسی صحنه جنایت حکایت از قتل به دست یک آشنا داشت.عامل جنایت پس از کشتن این زن بدون هیچ سرقتی از محل فرار کرده بود.

کارآگاهان در جریان تحقیقات محلی دریافتند پسر 27 ساله فاطمه چندی قبل به اتهام سرقت دستگیر و روانه زندان شده بود که هفته گذشته مقتول با گذاشتن وثیقه برای او مرخصی گرفته بود از سوی دیگر همزمان با این جنایت پسر 27 ساله به نام عباس به طرز مرموزی ناپدید شده بود. ماموران در نخستین فرضیه احتمال قتل فاطمه به دست پسرش را مطرح کرده و با دستور قضایی عباس را تحت تعقیب قرار دادند.

در حالیکه بررسی ها برای یافتن مخفیگاه متهم فراری بی نتیجه مانده بود هفته گذشته ماموران از یک مورد گروگانگیری در ورامین با خبر شدند. شاکی در جریان تحقیقات به ماموران گفت: امروز صبح متوجه پسر جوانی شدم که با تهدید چاقو در حال زورگیری از از پسرم بود وقتی به کار او اعتراض کردم مرد خشن من و پسرم را با تهدید به داخل خانه کشاند و چند ساعت به گروگان گرفت. مرد گروگانگیر همچنین تهدید کرد اگر موضوع را به پلیس اطلاع دهم دوباره سراغ ما می آید و من و پسرم را می کشد.

کارآگاهان پس از چهره نگاری از متهم دریافتند او همان عباس، قاتل فراری است. به همین خاطر در محدوده وقوع جرم به کمین گذاری پرداخته و عصر دیروز موفق به دستگیری او شدند.

عباس پس از انتقال به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ورامین با اعتراف به قتل و گروگانگیری به قاضی کوهپایه گفت: روز حادثه پس از مصرف ماده مخدر شیشه دچار توهم شده و با کارد به جان مادرم افتادم. پس از ساعتی وقتی به خود آمدم متوجه شدم او مرده است به همین خاطر از ترس فرار کردم. به دلیل اینکه به شیشه اعتیاد دارم دست به زورگیری می زدم تا پول مواد مخدرم را تهیه کنم.

بازپرس جنایی ورامین پس از تحقیقات مقدماتی از متهم او را برای بررسی دیگر جرائمش تحویل کارآگاهان پلیس آگاهی داد.