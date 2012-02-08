دشمن بعد از شکست تحریم هایش علیه ایران اقدام به ترور دانشمندان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفی الدین سه شنبه شب در همایش شهدای علم و فناوری که در سالن صبای مشهد برگزار شد با بیان اینکه دشمن در تحریم علیه ایران شکست خورده اظهار کرد: نفوذ سیاسی و اعتبار کشورهای غربی از میان رفته و در حال حاضر تنها سلاح کند آنها که بی شک هیچ تاثیری ندارد تحریم است.

وی افزود: کشورهای غربی توان جنگ نظامی در مقابل ایران را ندارند به همین دلیل به جنگ اقتصادی روی آورده و می خواهند هر طور که هست ایران را شکست دهند.

نماینده حزب الله لبنان در ایران در خصوص تحریم ها علیه ایران بیان کرد: دشمنان نظام اسلامی به خوبی شاهد هستند که ایران در منطقه به استقلال در زمینه های اقتصادی، علمی و انرژی هسته ای دست یافته که این امر آنان را بسیار نگران کرده زیرا در حال حاضر قدرت آنها نه تنها در ایران بلکه در منطقه زیر سوال رفته است.

صفی الدین با بیان اینکه وضعیت اقتصادی اروپا و آمریکا نابود شدنی است بیان کرد: با تحریم نفت ایران، صنایع و اقتصاد کشورهای غربی از وضع بدی که در حال حاضر پیدا کرده بحرانی تر خواهد شد، بنابراین ایران از این تحریم ضربه ای نخواهد خورد.

وی سپس با تاکید بر اینکه مستکبرین و کشورهای غربی با خوردن خون مردم مظلوم به فلاکت افتاده اند گفت: شکست سنگین کشورهای غربی نزدیک است و پیشرفت عظیم ایران نیز در ظرف 20 سال آینده اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی اسرائیل بسیار خشمگین شد و بیان کرد با پیروزی ایران زلزله ای بزرگ در جهان اتفاق خواهد افتاد.

نماینده حزب الله لبنان در ایران ادامه داد: اسرائیل می دانست که فرهنگ ناب اسلامی و تفکرات مرجع انقلاب یعنی امام خمینی به عنوان یک عالم و فیلسوف منافع تمام مستکبرین را به خطر خواهد انداخت.

ملت ایران با دست خالی در برابر رژیم طاغوت ایستاد

صفی الدین با بیان اینکه ملت ایران با دست خالی علیه رژیم طاغوتی و دست نشانده کشورهای غربی ایستاد گفت: سرانجام کشور ایران با برنامه ریزی و حمایت همه جانبه مردم و رهنمودهای امام به پیروزی بزرگی دست یافت.

وی افزود: هنگامی که مستکبران نتوانستند با موج پیروزی ملت ایران مقابله کنند با استفاده از صدام به جنگ علیه ایران روی آوردند و منافع کشور ایران را به خطر انداخته تا شاید این کشور به زانو درآید اما آنها در جنگ نیز نتوانستند این کشور را شکست دهند.

نماینده حزب الله لبنان در ایران ادامه داد: بعد از جنگ نیز آمریکا و اسرائیل با همکاری خلیج فارس از هیچ تحریم و توطئه ای بر علیه ایران دریغ نکردند.

وی با بیان اینکه بعد از جنگ، اسرائیل متوجه شد که ایران شکست ناپذیر است گفت: اسرائیلی که مورد حمایت غرب بود و پادگان اصلی غرب محسوب می شد در جنگ 33 روزه بر علیه لبنان موفق نشد و شکست خورد.

صفی الدین اظهار کرد: بعد از شکست اسرائیل در برابر لبنان، اسرائیل زیر سوال رفت و برای کشورهای غربی این پرسش ایجاد شد که آیا اسرائیل امکان حضورش وجود دارد.