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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

حلیمی:

یک پنجم مدارس استان البرز هوشمندسازی شده است

یک پنجم مدارس استان البرز هوشمندسازی شده است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز از هوشمند سازی یک پنجم مدارس استان البرز خبر داد.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر یک پنجم مدارس استان هوشمند سازی شده است که چهار برابر این میزان نیازمند هوشمند سازی مدارس است.

وی گفت: در افق یک هزار و 404 باید تمام مدارس استان البرز هوشمند سازی شود که هوشمند سازی هر مدرسه یک میلیون و 600 هزار تومان هزینه دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: هوشمند سازی مدارس اثرات و فواید مثبت بسیاری دارد که رویکرد تعاملی بین دانش آموز و معلم، خارج شدن کلاس درس از حالت خشک و بی روح و بالا رفتن یادگیری از جمله آن است.

حلیمی ادامه داد: در مدارس که هوشمندسازی شده است معلم دیگر نقش هدایت گری کلاس را بر عهده خواهد داشت.
 

کد مطلب 1528898

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