آمریکایی ها از توان اخوان المسلمین مصر بی اطلاع هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "سالون"، چاپ آمریکا، "آوی عاشر شاپیرو" نویسنده مصری که در قاهره زندگی می کند در مطلبی در این باره می نویسد: در حالی که غربی ها اغلب اخوان المسلمین مصر را به عنوان یک سازمان سایه و مرتبط با تروریستها ترسیم می کنند اما ایدئولوژی این جنبش در واقع اشتراکات بیشتری با حزب جمهوریخواهان آمریکا دارد تا با القاعده.

در ادامه این مطلب آمده است: تعداد اندکی از آمریکایی‌ها از این واقعیت اطلاع دارند، اما اخوان المسلمین حزب بازار آزاد است که از سوی فردی ثروتمند رهبری می شود. فردی که دستور کار اقتصادی آن استقبال از خصوصی سازی و سرمایه گذاری خارجی و در عین حال تقویت اتحادیه های کارگری و توزیع مجدد رفاه است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اخوان المسلمین که در ابتدا از انقلابی که یکسال قبل آغاز شد حمایت نکرد، اما میوه ها و ثمره آن را چید و تقریباً نیمی از کرسی های پارلمان را بدست آورد و رهبران ارشد خود را در پست های مهم جای داد و قدرتمندترین مرد در این جنبش هم "خیرت الشاطر" است که وی یک میلونر بزرگ بشمار می رود. شاطر حامی قدرتمند خصوصی سازی است و به حزب عدالت و آزادی وابسته به اخوان هم کمک کرد تا پیروزی مؤثری در انتخابات امسال بدست آورد و اکنون دستور کار اقتصادی عدالت و توسعه را با مهارت مدیریت می کند.