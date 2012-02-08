به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زینالعابدین(ع) برگزار شد، اظهار داشت: امروز بزرگترین تهدید در کشور ما این است که برخی افراد آرام آرام اسلامی غیر از اسلام انقلابی را در جامعه مطرح کنند.
وی به متفاوت بودن دشمنیها نسبت به گذشته اشاره کرد و گفت: در زمان ما دشمنیهای آنها آشکار شد اما در دوران ابتدایی انقلاب این دشمنیها آشکار نبود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اضافه کرد: الان در مجلس آمریکا علنا با جمهوری اسلامی مخالفت میشود و آنها آنقدر به بیچارگی افتادند که جوانان مومن و دانشمند ما را ترور میکنند.
وی با بیان اینکه دشمنی نظام سلطه خیلی ریشهدار شده است، تصریح کرد: آنها دشمنی خودشان را بر محور فرهنگ و دین قرار دادند و این بسیار خطرناک است.
آیتالله فاضل لنکرانی حذف دین از انقلاب و افرادی که برای انقلاب مفید هستند در راس آنها ولایت فقیه و مرجعیت، را مهمترین محور تلاش دشمنان عنوان کرد و اظهار داشت: ما نباید بگذاریم افکار و اندیشههای امام که محور اصلی نظام و انقلاب بوده کمرنگ شود.
سخنان امام راحل سند نظام است
این استاد حوزه گفت: امروز عدهای به دنبال این هستند که نگذارند حرفهای اصلی امام آن طوری که باید و شاید مطرح شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد: حرفهای امام (ره) به تصریح رهبری سند نظام و حجت انقلاب است و حرکت بر محور انقلاب بدون حرفهای امام فایده ندارد.
عضو جامعه مدرسین اظهار داشت: گاهی برخی افراد به نام دلسوزی برای انقلاب حرکتهایی انجام میدهند که نتیجه آن کمرنگ کردن اندیشههای امام (ره) در میان نسل سوم و چهارم است.
وی معرفی امام به نسل سوم و چهارم و نسل های آینده را مهمترین وظیفه امروز صاحبان تریون برشمرد و تصریح کرد: اینکه رهبری در اولین روز دهه فجر به بارگاه امام خمینی(ره) رفتند حاکی از اهمیت معرفی امام راحل است.
آیتالله فاضل لنکرانی تصریح کرد: حوزههای علمیه نباید بگذارند افکار امام (ره) کمرنگ شود چراکه مسئولیت حفظ افکار ایشان در درجه اول بر عهده حوزههای علمیه است.
تجهیز ورود به مجلس با پولهای بیتالمال
وی انتخابات نمهمین دوره مجلس شورای اسلامی را حساسترین انتخابات کشور عنوان کرد و یادآور شد: مسائلی در این دوره وجود دارد که در دورههای گذشته نبوده است. در دورههای گذشته شخصیتها و بزرگان برای خدا اعلام کاندیداتوری میکردند و اگر رای نمیآوردند خدا را شکر میکردند که باری از دوش آنها برداشته شد، ولی امروز افرادی با پولهای فراوان بیتالمال خودشان را برای ورود به مجلس مجهز کرده اند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: مسئولان ما میگویند مراقب باشید افرادی که به کانونهای قدرت و ثروت متصل هستند رأی ندهید.
آیتالله فاضل لنکرانی با تاکید بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم ما به خصوص مردم قم که همیشه در صحنه حضور داشتند باید مراقبت کنند که چه کسی میتواند برای اسلام فریاد بزند و در این میدان برای اسلام خدمت کند و به او رای دهند.
به اعتقاد رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) انتخابات باشکوه و باعظمت موجب شکست چندمین بار دشمنان میشود.
در نشستی عنوان شد/
هشدار فاضل لنکرانی نسبت به تلاش برخی افراد برای کمرنگکردن اندیشههای امام (ره)
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به تلاش برخی افراد برای کمرنگ کردن اندیشههای امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: حوزههای علمیه نگذارند افکار امام راحل کمرنگ شود چراکه مسئولیت حفظ افکار ایشان در درجه اول بر عهده حوزهها است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زینالعابدین(ع) برگزار شد، اظهار داشت: امروز بزرگترین تهدید در کشور ما این است که برخی افراد آرام آرام اسلامی غیر از اسلام انقلابی را در جامعه مطرح کنند.
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