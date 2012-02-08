به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسب یوم الله 22 بهمن ماه، آمده است: ایام‌الله دهه فجر یاد آور حماسه‌های عظیم و احساسات جوشان ملت شریف ایران برای رهایی از تاریکی طاغوت و رسیدن به قله های سراسر نور انقلاب اسلامی است. ایام الله دهه فجر، یاد آور تلاش های مردان و زنان ایرانی برای برپایی حکومت اسلامی و برپاداری ارزش‌ها و خوبی‌هاست.



ایام الله دهه فجر یاد‌آور حضور پرشور مردمی است



همچنین در این اطلاعیه تصریح شده است: ایام الله دهه فجر یاد‌آور حضور پرشور مردمی است که همه هستی خویش را نثار اسلام عزیز کردند و از خون جوانان خویش مزرعه دین را آبیاری کردند، ایام الله دهه فجر یاد‌آور لحظه‌های فراموش ناشدنی ورود امام عزیز به میهن اسلامی و بیانات پرشور ایشان در بهشت زهرا برای نابودی طاغوت و طاغوتیان و احیای کلمه الله است و ایام الله دهه فجر یاد‌آور همه نیکی‌ها، ارزش‌ها و آرمان هاست.



در ادامه تاکید شده است: مروری بر کارنامه درخشان نظام مقدس جمهوری اسلامی در طی سی و سه سال گذشته، خود زمینه شکر این نعمت بزرگ الهی را فراهم می آورد. کشوری که در عصر طاغوت از کمترین امکانات علمی و فناوری رنج می‌برد و برای تهیه ضروری ترین کالاهای مورد نیاز خود به بیگانگان وابسته بود، امروز با استقلال همه جانبه، یک به یک پله های ترقی را می پیماید.



امروز ایران مرکز اسلام خواهی و اسلام دوستی در جهان اسلام است



در بخش دیگری از این اطلاعیه بیان شده است: کشوری که تا دیروز می بایست برنامه های قدرت‌های استکباری را اجرا کند، امروز با اعتماد به نفس ملی، عزت و افتخارات خود را به رخ دشمنان خود می‌کشد، و سرانجام کشوری که بیگانگان می‌کوشیدند با طرح هایی همچون کشف حجاب، اسلام را در آن منزوی کنند، امروز مرکز اسلام خواهی و اسلام دوستی در جهان اسلام است و ارزش‌های دینی مهم ترین رکن آن به شمار می‌آورد.



جامعه مدرسین در این اطلاعیه آورده است: آری، امروز ایران اسلامی، دارای ملتی آگاه، مستقل، آزاد، مؤمن و دارای بصیرت است و خار چشم دشمنان انسانیت به شمار می‌رود ‌و با همان شعارهای روزهای نخستین انقلاب،‌ به حرکت پرشتاب خود ادامه می دهد و بر همه توطئه‌ها‌، غلبه پیدا می‌کند.



در ادامه آمده است: پیشرفت‌های کم‌نظیر جوانان انقلابی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها و نیز رشد روز افزون علمی و فناوری، آینده را روشن‌تر از امروز خواهد کرد. پیشرفت های شگفت آور در عرصه انرژی صلح آمیز هسته‌ای،‌ پزشکی، سلول‌های بنیادی و داروسازی و نیز پیروزی دانشجویان ایرانی در المپیاد‌ها و رقابت‌های جهانی در عرصه علوم، بخشی از این پیشرفت هاست.



همچنین این اطلاعیه اضافه می کند: بی خود نیست که دشمنان انقلاب با ترور دانشمندان جوان کشورمان، سعی در خاموش ساختن چراغ فناوری و علم در ایران هستند و آنان به خوبی می‌دانند که این رشد چشمگیر در شرایط تحریم و شدت دشمنی با جمهوری اسلامی شکل گرفته و خود، خط بطلانی بر برنامه ریزی‌های کینه توزانه بوده است.



رژیم صهیونیستی روز به روز در انزوای بیشتر قرار می گیرد



این اطلاعیه با بیان این که در عرصه سیاست خارجی نیز اوضاع چنین است، یادآور شد: طاغوت های منطقه یک به یک نابود می شوند و رژیم صهیونیستی روز به روز در انزوای بیشتر قرار می‌گیرد. مردم کشورهای اسلامی،‌ هر روز به خیابان‌ها می‌آیند و شعارهای اسلام خواهانه سر می‌دهند و استقلال و آزادی در پناه حاکمیت اسلام را مطالبه می کنند.



در ادامه آمده است: امواج خروشان بیداری اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا را فرا گرفته و به زودی به قلب اروپا نیز نفوذ خواهد کرد، کما اینکه کشورهایی چون آمریکا و انگلیس که روزگاری خود عامل بحران آفرینی در دیگر کشورها شده بودند، امروز در بحران های شدید به سر می برند و دولت‌های خودکامه آنان،‌ توان مبارزه با اعتراض ها را ندارند. این مسائل حقایق روشنی است که سال ها پیش امام عظیم شأن ما و نیز مقام معظم رهبری حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای(دامت‌برکاته) آنها را پیش بینی و اعلام کرده بودند.



بیداری اسلامی در سایه انقلاب اسلامی شکل گرفته است



این اطلاعیه با تاکید بر این که آری امواج خروشان بیداری اسلامی در سایه انقلاب شکوهمند اسلامی شکل گرفته و عرصه را بر دشمنان اسلام تنگ کرده است، بیان می کند: آنچه در این میان اهمیت فراوان دارد لزوم وحدت و همدلی، شرکت پرشور در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، هوشیاری در برابر توطئه ها و لبخندهای فریبنده دشمن،‌ بصیرت افزایی و درک شرایط کشور و جهان اسلام و تقویت روح خود باوری و تلاش برای فتح قله های علمی و معنوی است چیزی که در بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران در چهاردهم بهمن ماه سال جاری موج می‌زد.



اطلاعیه جامعه مدرسین می افزاید: سخنان پرشور و دشمن شکن معظم له در خطبه‌های نماز جمعه، ‌روح دیگری در کالبد جهان اسلام دمید و توطئه‌های دشمنان را یک به یک خنثی کرده و پاسخ کوبنده‌ای به تهدیدها و تحریم‌ها بود.



دعوت جامعه مدرسین برای شرکت همگان در راهپیمایی 22 بهمن



این اطلاعیه با بیان این که راهپیمایی 22 بهمن امسال اهمیت ویژه‌ای دارد و حضور پرشور مردم عزیز ما در آن، می‌تواند نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کند، تاکید کرده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ‌و نیز اعلام حمایت از بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران، ‌همگان را به شرکت پرشور در راهپیمایی 22‌بهمن ماه دعوت می کند.

