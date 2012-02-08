به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برای دیدار با استقلال تهران در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا از روز دوشنبه اردویی چهار روزه را در تهران برگزار و در هتل اسپیناس مستقر شده‌اند.

محسن کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های این تیم پیش از دیدار با استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، تمرین امروز تیم ذوب آهن ساعت 16:15 در ورزشگاه دستگردی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ساعت 11 امروز هم نشست فنی تیم ذوب آهن برای آنالیز استقلال در سالن اجتماعات هتل برگزار شد، ادامه داد: قرار است فردا و در ساعت بازی یک جلسه تمرین در ورزشگاه آزادی برگزار کنیم.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مورد آخرین وضعیت بازیکنان این تیم گفت: مصدومیت علی احمدی برطرف شده و به بازی با استقلال می‌رسد اما سیدمحمد حسینی به دلیل مصدومیت این دیدار را از دست داده است.

دیدار تیم‌های استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17:30 جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. "مینورو توجو" از ژاپن به همراه دو هموطنش "کازوشیرو میاجیما" و "هیدیاکی نیشیو" قضاوت این دیدار را برعهده دارد. "یودا یاماموتو" از این کشور هم داور چهارم این بازی است.