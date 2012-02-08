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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ذوب‌آهن در دستگردی و آزادی تمرین می‌کند/ غیبت قطعی حسینی برابر استقلال

ذوب‌آهن در دستگردی و آزادی تمرین می‌کند/ غیبت قطعی حسینی برابر استقلال

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان از برگزاری دو تمرین آخر این تیم پیش از دیدار با استقلال در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه‌های دستگردی و آزادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برای دیدار با استقلال تهران در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا از روز دوشنبه اردویی چهار روزه را در تهران برگزار و در هتل اسپیناس مستقر شده‌اند.

محسن کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های این تیم پیش از دیدار با استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، تمرین امروز تیم ذوب آهن ساعت 16:15 در ورزشگاه دستگردی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ساعت 11 امروز هم نشست فنی تیم ذوب آهن برای آنالیز استقلال در سالن اجتماعات هتل برگزار شد، ادامه داد: قرار است فردا و در ساعت بازی یک جلسه تمرین در ورزشگاه آزادی برگزار کنیم.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مورد آخرین وضعیت بازیکنان این تیم گفت: مصدومیت علی احمدی برطرف شده و به بازی با استقلال می‌رسد اما سیدمحمد حسینی به دلیل مصدومیت این دیدار را از دست داده است.

دیدار تیم‌های استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17:30 جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. "مینورو توجو" از ژاپن به همراه دو هموطنش "کازوشیرو میاجیما" و "هیدیاکی نیشیو" قضاوت این دیدار را برعهده دارد. "یودا یاماموتو" از این کشور هم داور چهارم این بازی است.

کد مطلب 1528943

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