افتتاح و کلنگ زنی 119 پروژه گازرسانی در کردستان/ 549 روستا گازدار می شوند

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: همزمان با ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی 119 پروژه گازرسانی در دو بخش شهری و روستایی در استان کردستان افتتاح یا کلنگ زنی می شود که تاکنون شماری از این پروژه ها عملیاتی شده و بقیه نیز طی روزهای آینده عملی می شود.

وی تعداد زیادی از این پروژه ها را شامل گازرسانی به روستاها و صنایع در سطح استان کردستان اعلام کرد و افزود: در مجموع 225 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت ملی گاز برای این تعداد پروژه هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان یادآور شد: در ایام دهه مبارک فجر 14 پروژه گازرسانی در روستاهای شهرستان بیجار، 9 پروژه در دهگلان، شش پروژه در سروآباد، چهار پروژه در سقز، چهار پروژه در قروه، 14 پروژه در دیواندره، چهار پروژه در سنندج و 10 پروژه در کامیاران گازرسانی می شود.

وی با اشاره به اینکه در مجموع به 79 روستای استان از محل مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان کردستان گازرسانی می شود، گفت: گازرسانی به این روستاها اغلب از امسال و تعدای از سال گذشته آغاز شده است.

مهدوی همچنین گازرسانی به صنایع به تعداد 32 مورد را از دیگر پروژه های افتتاحی ایام دهه مبارک فجر در استان کردستان دانست و گفت: گازرسانی به پروژه مسکن مهر بهاران سنندج، مجموعه ورزشی کارگران سنندج، دانشگاه آزاد و پیام نور سنندج، مرغداری، آجرپزی و کارخانه قند از مهمترین این پروژه ها است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شمار روستاهای گازدار کردستان بعد از دهه فجر سال جاری به 549 روستا افزایش می یابد، گفت: هم اکنون 470 روستای استان از نمعمت گاز طبیعی برخوردارند و از ابتدای دهه مبارک فجر تاکنون کار بهره برداری گاز روستاهای استان آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان شمار شهرهای گازدار این استان را نیز 22 شهر ذکرکرد و گفت: گازرسانی به شهرهای صاحب و شویشه نیز به تازگی آغاز شده است و سال آینده ساکنان این شهرها به شبکه گاز طبیعی می پیوندند.

وی ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری استان کردستان را در حال حاضر 99.6 درصد و در جمعیت روستایی را نزدیک 50 درصد ذکر کرد.