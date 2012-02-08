مسلمانان نپال رسمیت بخشیدن به هویت دینی خود را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، با وجود درخواستهای مکرر جامعه مسلمان نپال، همچنان هیچ جایگاه جداگانه ای برای آنها درنظر گرفته نشده و دولت همچنان مشکلات پیش روی این جامعه را نادیده می گیرد.

رهبران مسلمان جامعه نپال طی سخنرانیهای خود در همایش سازمان اتحاد مسلمانان نپال اظهار داشتند که دولت باید اقداماتی را برای افزایش حضور مردم در تمام بخشهای جامعه اتخاذ کند.

سازمان ملی اتحاد مسلمانان نپال به دولت نسبت به ادامه رویکرد خود مبنی بر درنظر گیری مسلمانان به عنوان قومیت نپالی هشدار داده است. این سازمان همچنین اعلام کرده که پیش از این یک یادداشت تفاهم به دولت ارائه کرده است.

محمود عالم رئیس سازمان اتحاد د ر این همایش اظهار داشت که جامعه مسلمان تا زمانی که دولت حضور مسلمانان را در تمام بخشهای دولت تضمین کند ساکت نخواهد ماند.

وی دولت نپال را متهم به عدم به رسمیت شناختن 4 میلیون مسلمان این کشور کرد و گفت: این اقدام دولت مبنی بر قرار دادن مسلمانان در یک گروه قومی به معنای نادیده گرفتن هویت اسلامی ما است.

