مهدی فضائلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اطلاعات نامعتبر در فضای ابهام آمیز مجموعه شایعه را شکل می دهد گفت: زمینه گسترش شایعه به مسائل فرهنگی و میزان اعتماد مردم به رسانه ها بر می گردد. منابعی که اطلاعات از آنها دریافت می شود و نوع عملکرد دستگاهها می تواند در ترویج شایعات موثر باشد.

وی ادامه داد: در جامعه ای که فرهنگ شفاهی رواج بیشتری دارد و کمتر به دنبال یافتن منابع معتبر برای دریافت اطلاعات هستند رواج شایعه بیشتر است.

فضائلی تصریح کرد: با توجه به ویژگیهای جامعه ما زمینه رواج شایعه زیاد است. شایعه همواره در کشور ما بوده است اما در برخی مقاطع شدت بیشتری پیدا کرده چون برخی موضوعات اهمیت بیشتری پیدا کرده و ابهامات نیز بیشتر می شود.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان این که ابهام آفرینی و با اهمیت جلوه دادن تلاش هایی است که شایعه سازان انجام می دهند گفت: تنوع فنآوریهای ارتباطی و امکان دسترسی مردم به منابع خبری معتبر در رواج بیشتر شایعه موثر است. در حال حاضر یک سایت و یا یک وبلاگ مطلبی را منتشر می کند بی آنکه مسئولیتی در خصوص صحت آن داشته باشد و آن مطلب دهان به دهان می گردد و به شبکه های ارتباطی دیگر منتقل می شد.

فضائلی با بیان اینکه مخاطب هر شایعه متفاوت است گفت: برخی شایعات در یک محدوده جغرافیایی رواج پیدا می‌کند و گروهی دیگر در میان قشری خاص که نوع شایعات براساس محله منطیقه و افراد متفاوت است.

به گفته این کارشناس رسانه بسیاری از شایعات منابعش ناشناخته می ماند اما شایعاتی که به نوعی منافع ملی ما را تهدید می کند و آن را به چالش می کشد اگر هم در داخل کشور تولید شده باشند رسانه های خارجی به آن دامن می زنند و تلاش می کنند که هر چه بیشتر آنرا توسعه دهند.

وی افزود: شایعات در تمامی حوزه هایی که برای مردم مهم است و ابهام داشته باشند شکل می گیرد به طور مثال در حال حاضر بازار در مباحث اقتصادی داغ است، در مقطع سال 88 شایعات سیاسی و شایعه تقلب در انتخابات را ترویج کردند و زمانی هم شایعات فرهنگی و اجتماعی گسترش می یابد.

