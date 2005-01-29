اردوهاي آمادگي در راستاي مسابقات بسكتبال جام خليج فارس

به گزارش خبرنگار "مهر"،تيم بزرگسالان با 16 بازيكن و اميدها با 18 بازيكن اردو را آغاز مي كنند تا پس از تمريناتي چند روزه در يك تورنمنت چهارجانبه با حضوردو تيم متشكل از بازيكنان خارجي حاضر در ليگ برتر، مسابقاتي را به مناسبت دهه مبارك فجر و با عنوان جام خليج هميشه فارس برگزار كنند.

زضا مشحون مدير سازمان تيمهاي ملي در خصوص عدم حضور كشورهاي خارجي در اين رقابتها گفت: از آنجا كه عموما كشورها در اين ايام مسابقاتي را در پيش دارند ، علي رغم اينكه مكاتباتي را با كشورهايي نظير اسپانيا ، ايتاليا ، آلمان ، فرانسه ، بحرين و ... داشتيم اما اين تيم ها موفق نشدند در اين مسابقات حضور پيدا كنند كه پس از بحث و تبادل نظر با اعضاي فدراسيون بسكتبال ، از آنجا كه بازيكنان خارجي شاخصي در ليگ كشورمان بازي مي كنند تصميم گرفتيم تا از باشگاهها و كادر فني تيمها بخواهيم با در اختيار گذاشتن بازيكنان خارجي خود و نهايتا تقسيم آنان در دو تيم در مسابقاتي چهارجانبه شركت كنند.