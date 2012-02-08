به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز چهارشنبه در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات به تصویب رسید.

یک فوریت این طرح با امضای 73 نفر از نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح شد.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی به عنوان طراح اصلی این طرح گفت: سال 1390 از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادی اعلام شد، حمایت از تولید به عنوان یکی از مصادیق جهاد اقتصادی، نقش اساسی‌‌ در مقابله با تورم، افزایش بهره وری و اشتغال، ارتقای رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های کسب و کار و جلب سرمایه گذاری ایفا میک‌ند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای مقابله با تحریم‌های بیگانگان و محدودیت‌های اعمال شده از سوی آنها بهترین شیوه حمایت از تولید داخل و اتکا به توان نرم افزاری و سخت افزاری تولیدی و خدماتی کشور است و اجرای کامل و دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در گرو حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران در این بخش است.

وی با اشاره به تصویب چنین قانونی در سال 1375 گفت: در قانون موجود (حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال 1375) گریزگاه‌ها و راه‌های فراری وجود دارد که متاسفانه اجرای دقیق و کامل این قانون را در سالهای گذشته با مشکلاتی مواجه ساخته و همچنان کشور را محل مصرف کالاهای وارداتی قرار داده است به نحوی که بیشترین آسیب‌ها به تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات فنی و مهندسی وارد شده است. لذا این طرح، قانون مذکور را بازنویسی و توسعه داده و اصلاح می‌کند .

این طرح دارای 14 ماده است.

یک فرویت این طرح در جلسه امروز با 110 رای موافق، 5 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 67 نماینده حاضر در مجلس نیز دراین رای گیری شرکت نکردند.