ترجيح داديم در اهواز بمانيم / قضاوت در مورد مهاجم عراقي زود است

لوكا بوناچيچ در گفت و گو با خبرنگار " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: قصد داشتيم براي برپايي اردويي يك هفته اي عازم امارات شويم اما به علت عدم صدور ويزا براي بازيكنان عراقي و چند بازيكن جوان اين امر ميسر نشد و ترجيح داديم در اهواز به تمريناتمان ادامه دهيم.

سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز در ادامه تصريح كرد: با لغو اين سفر برنامه هاي جديدي براي تيم در نظر گرفته ايم تا براي ديدار با صباباتري به شرايط ايده ال برسيم. به همين خاطر در دو هفته باقي مانده چند ديدار تداركاتي با تيم هاي محلي و بويم برگزار كنيم كه هنوز نام حريفانمان مشخص نشده است.

لوكا بوناچيچ در مورد حوار ملا محمد مهاجم عراقي و تازه وارد اين تيم گفت : حوار محمد تنها چهار جلسه است كه با استقلال اهواز تمرين مي كند و هنوز زود است در مورد عملكرد او قضاوت كنيم.

سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز در پايان يادآور شد: تمام تلاش ما اين است كه براي ديدار با صباباتري به شرايط ايده ال برسيم اما محروميت دو بازيكن كليدي ما يعني ابولهيل و زاد محمود مشكلاتي را برايمان بوجود آورده است. با اين حال اميدوارم ساير بازيكنان بتوانند جاي خالي اين دو بازيكن را پركنند.