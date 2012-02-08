10 روستای کامیاران از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه و همزمان با افتتاح پروژه ها و طرح های عمرانی به مناسبت دهه مبارک فجر در استان کردستان، طی مراسمی با حضور مسئولان استان و شهرستان طرح گازرسانی به 10 روستای شهرستان کامیاران به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این تعداد پروژه ساکنان روستاهای " کوره دره علیا و سفلی، گشکی، زیویه، تخته زنگی، لون کهنه، لون سادات، کلاتی، چرسانه و کاوانه " از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

فرماندار شهرستان کامیاران در این مراسم با اشاره به کوهستانی و صعب العبور بودن روستاهای این شهرستان، عملکرد شرکت گاز در گازرسانی به روستاها را مورد قدردانی قرار داد و گفت: به یمن تلاش شرکت گاز کردستان اکنون 50 روستای این شهرستان از نعمت گاز برخوردارند.

علی عسکر روحانی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و هفته وحدت، تمام تلاش دولت را محرومیت زدایی و توسعه و آبادانی کشور به خصوص روستاها ذکر کرد و یادآور شد: در زمینه توسعه گازرسانی در روستاهای استان کردستان و شهرستان کامیاران اقدامات بسیار خوبی عملی شده است.

هزینه 30 میلیارد ریالی برای گازرسانی به 10 روستای کامیاران



معاون امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت شرکت گاز کردستان با اشاره به اینکه 32 هزار متر شبکه گذاری با استفاده از لوله پلی اتیلین برای گازرسانی به این روستاها اجرا شده است، گفت: برای گازرسانی به این روستاها 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت گاز کردستان هزینه شده است.

شهرام مقبل به انشعابات نصب شده در این روستاها اشاره کرد و افزود: در مجموع 850 مورد انشعاب در 10 روستایی که گازرسانی انجام شده است، نصب می شود که بخش زیادی از این مهم عملیاتی شده است و بقیه کار نیز در دست اجراست.

وی تعداد خانوارهای بهره مند از این تعداد پروژه گازرسانی را 850 خانوار با چهار هزار و 250 نفر جمعیت اعلام کرد و اظهار داشت: با گازرسانی به این روستاها، گاز طبیعی سالانه جایگزین دو میلیون و 125 هزار لیتر سوخت مایع می شود.

