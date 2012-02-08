سارقان خانوادگی کابلهای مخابرات در کلاله دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسین سوری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: پدری که با همکاری سه پسرش اقدام به سرقت سیمهای کابل مخابرات در سطح شهر می کردند طی یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

وی گفت: شب گذشته مأموران کلانتری 11 حین گشت زنی به راننده و سرنشینان یکدستگاه خودروی نیسان که در یک زمین گل آلود گیر کرده بود مشکوک و در بازرسی از آن بیش از یک هزار متر کابل مسروقه کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این عملیات راننده و سه سرنشین خودرو که پدر و پسر بودند دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند.

سرگرد سوری همچنین گفت: از متهمان ابزار سرقت مانند، قیچی سیم بری و چاقو کشف شد.

متهمان در تحقیقات تخصصی بعمل آمده به سرقت سیمهای کابل برق نیز در سطح منطقه اعتراف کردند.