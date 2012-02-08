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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

سارقان خانوادگی کابلهای مخابرات در کلاله دستگیر شدند

سارقان خانوادگی کابلهای مخابرات در کلاله دستگیر شدند

کلاله - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان کلاله از انهدام باند خانوادگی که اقدام به سرقت کابل مخابرات در سطح شهر می کردند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسین سوری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: پدری که با همکاری سه پسرش اقدام به سرقت سیمهای کابل مخابرات در سطح شهر می کردند طی یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.  

وی گفت: شب گذشته مأموران کلانتری 11 حین گشت زنی به راننده و سرنشینان یکدستگاه خودروی نیسان که در یک زمین گل آلود گیر کرده بود مشکوک و در بازرسی از آن بیش از یک هزار متر کابل مسروقه کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این عملیات راننده و سه سرنشین خودرو که پدر و پسر بودند دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند.

سرگرد سوری همچنین گفت: از متهمان ابزار سرقت مانند، قیچی سیم بری و چاقو کشف شد.

متهمان در تحقیقات تخصصی بعمل آمده به سرقت سیمهای کابل برق نیز در سطح منطقه اعتراف کردند.

کد مطلب 1528984

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