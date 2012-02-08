شروط اجرای حذف صفر از پول ملی

رامین پاشایی فام در گفتگو با مهر در مورد اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی، با مثبت ارزیابی کردن اجرای این طرح گفت: حذف صفرها از پول ملی لازم است، اما یک شرط دارد.

مدیرعامل بانک سپه شرط حذف صفرها از پول ملی را رسیدن تورم به حداقل دانست و افزود: نرخ تورم باید تثبیت شود و دیگر شاهد تورمی در کشور نباشیم تا بتوانیم این طرح را اجرا و پیاده‌سازی کنیم.

وی با بیان اینکه با وجود تورم، اجرای طرح صفرها از واحد پولی کشور لطمه زننده خواهد بود، عنوان کرد: شرایط اقتصادی کشور باید به این سمت حرکت کند که قابلیت اجرای این طرح وجود داشته باشد.

پاشایی فام بر ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای طرح حذف صفر از پول ملی تاکید و عنوان کرد: این طرح در برخی از کشورهایی هم که اجرایی شده است، مدت زمان یکسال یا دوسال به طول انجامیده است.

معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی اجرای این طرح را مغایر با هدفمندی یارانه ها ندانست و اظهارداشت: یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها این بود که پس از اجرای آن، اصلاح پول ملی عملیاتی شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی هدفمندی یارانه ها اجرا شد و آثار خود را بر اقتصادی بر جای گذاشت و به تثبیت رسید باید طرح حذف صفر از پول ملی را اجرا کرد.

مدیرعامل بانک سپه بر اجرای صحیح این طرح تاکید کرد و افزود: اجرای این طرح زمانبر است و شاهد آن زمانی است که کشورهای اجرا کننده طرح صرف آن کرده اند.