تمام مدارس شهر تهران در نوبت عصر امروز تعطیلند

حمیدرضا مختارنژاد، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: به دلیل بارش شدید برف در تهران، لغزنده بودن معابر و سختی تردد در این شرایط، نوبت عصر تمام مدارس آموزش و پرورش شهر تهران در تمام مقاطع امروز تعطیل است.



همچنین ذاکری، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در این باره به مهر گفت: مدارس ابتدایی شهرک قدس، ملارد و شهریار در نوبت عصر امروز تعطیل هستند اما سایر دانش آموزان نوبت عصر مدارس راهنمایی و متوسطه باید به مدرسه بروند.