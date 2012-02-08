تمام مدارس شهر تهران در نوبت عصر امروز تعطیلند

حمیدرضا مختارنژاد، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: به دلیل بارش شدید برف در تهران، لغزنده بودن معابر و سختی تردد در این شرایط، نوبت عصر تمام مدارس آموزش و پرورش شهر تهران در تمام مقاطع امروز تعطیل است.
همچنین ذاکری، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در این باره به مهر گفت: مدارس ابتدایی شهرک قدس، ملارد و شهریار در نوبت عصر امروز تعطیل هستند اما سایر دانش آموزان نوبت عصر مدارس راهنمایی و متوسطه باید به مدرسه بروند.
تمام مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی آموزش و پرورش شهر تهران و مدارس ابتدایی شهریار، شهر قدس و ملارد در شهرستانهای تهران در نوبت بعد از ظهر امروز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه تعطیل هستند.
حمیدرضا مختارنژاد، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: به دلیل بارش شدید برف در تهران، لغزنده بودن معابر و سختی تردد در این شرایط، نوبت عصر تمام مدارس آموزش و پرورش شهر تهران در تمام مقاطع امروز تعطیل است.
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