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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

به علت بارش برف؛

تمام مدارس شهر تهران در نوبت عصر امروز تعطیلند

تمام مدارس شهر تهران در نوبت عصر امروز تعطیلند

تمام مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی آموزش و پرورش شهر تهران و مدارس ابتدایی شهریار، شهر قدس و ملارد در شهرستانهای تهران در نوبت بعد از ظهر امروز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه تعطیل هستند.

حمیدرضا مختارنژاد، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: به دلیل بارش شدید برف در تهران، لغزنده بودن معابر و سختی تردد در این شرایط، نوبت عصر تمام مدارس آموزش و پرورش شهر تهران در تمام مقاطع امروز تعطیل است.

همچنین ذاکری، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در این باره به مهر گفت: مدارس ابتدایی شهرک قدس، ملارد و شهریار در نوبت عصر امروز تعطیل هستند اما سایر دانش آموزان نوبت عصر مدارس راهنمایی و متوسطه باید به مدرسه بروند.

کد مطلب 1528989

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