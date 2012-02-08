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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

افتتاح بزرگترین مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی منطقه/ پذیرش 16 تا 20 هزار بیمار

افتتاح بزرگترین مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی منطقه/ پذیرش 16 تا 20 هزار بیمار

بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بخش خصوصی در منطقه روز جمعه 21 بهمن ماه جاری با حضور وزیر بهداشت در تهران افتتاح می شود.

دکتر سیدابوالقاسم موسوی مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی "نگاه" در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح این مرکز درمانی در تهران پرداخت و گفت: مرکز فوق تخصص چشم پزشکی نگاه بر اساس تفاهم وزارتخانه های تعاون و بهداشت با مشارکت 110 نفر از متخصصین چشم پزشکی کشور به صورت تعاونی راه اندازی شده است.

وی با اعلام اینکه در این مرکز درمانی پیشرفته ترین و مدرنترین تجهیزات روز جهان در رشته چشم پزشکی مستقر است، افزود: این بیمارستان به عنوان بزرگترین مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی در بخش خصوصی در منطقه محسوب می شود.

موسوی از وجود 8 اتاق عمل برای جراحیهای بزرگ چشمی و 4 اتاق عمل لیزیک در این مرکز درمانی خبر داد و گفت: در این بیمارستان فوق تخصصی برای پیوند قرنیه، درمان آب مروارید و... تجهیزات پیشرفته ای وجود دارد که روز جمعه 21 بهمن ماه جاری با حضور وزیر بهداشت و سایر مسئولان کشوری در تهران راه اندازی می شود.

مدیرعامل بیمارستان فوق تخصص نگاه از ایجاد 300 شغل به صورت مستقیم در این مرکز درمانی خبر داد و افزود: در این بیمارستان بخشهای مختلف برای جراحیهای زیبایی چشم، پلک، قرنیه شبکیه و همچنین تومورها و سرطانهای کاسه چشم راه اندازی شده است که در نوع خود در منطقه بی نظیر است.

وی همچنین از وجود پاراکلینیک بسیار پیشرفته برای تشخیص و درمان بیماریهای شبکیه در این بیمارستان خبر داد و گفت: این مرکز درمانی با سرمایه 22 میلیارد تومان راه اندازی شده و ظرفیت پذیرش سالانه 16 تا 20 هزار بیمار چشمی را دارد.

موسوی با اشاره به اینکه این مرکز درمانی با بیمه های تکمیلی و همچنین بیمه نیروهای مسلح طرف قرارداد است، افزود: این مرکز چون به صورت تعاونی اداره می شود، تعرفه های آن کمتر از تعرفه بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: با توجه به خدمات و سرویسهای ویژه ای که در این مرکز درمانی ارائه می شود، بیماران بسیار زیادی از کشورهای همسایه را می تواند پذیرش کند.

کد مطلب 1528992

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