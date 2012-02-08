افتتاح بزرگترین مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی منطقه/ پذیرش 16 تا 20 هزار بیمار

دکتر سیدابوالقاسم موسوی مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی "نگاه" در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح این مرکز درمانی در تهران پرداخت و گفت: مرکز فوق تخصص چشم پزشکی نگاه بر اساس تفاهم وزارتخانه های تعاون و بهداشت با مشارکت 110 نفر از متخصصین چشم پزشکی کشور به صورت تعاونی راه اندازی شده است.

وی با اعلام اینکه در این مرکز درمانی پیشرفته ترین و مدرنترین تجهیزات روز جهان در رشته چشم پزشکی مستقر است، افزود: این بیمارستان به عنوان بزرگترین مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی در بخش خصوصی در منطقه محسوب می شود.

موسوی از وجود 8 اتاق عمل برای جراحیهای بزرگ چشمی و 4 اتاق عمل لیزیک در این مرکز درمانی خبر داد و گفت: در این بیمارستان فوق تخصصی برای پیوند قرنیه، درمان آب مروارید و... تجهیزات پیشرفته ای وجود دارد که روز جمعه 21 بهمن ماه جاری با حضور وزیر بهداشت و سایر مسئولان کشوری در تهران راه اندازی می شود.

مدیرعامل بیمارستان فوق تخصص نگاه از ایجاد 300 شغل به صورت مستقیم در این مرکز درمانی خبر داد و افزود: در این بیمارستان بخشهای مختلف برای جراحیهای زیبایی چشم، پلک، قرنیه شبکیه و همچنین تومورها و سرطانهای کاسه چشم راه اندازی شده است که در نوع خود در منطقه بی نظیر است.

وی همچنین از وجود پاراکلینیک بسیار پیشرفته برای تشخیص و درمان بیماریهای شبکیه در این بیمارستان خبر داد و گفت: این مرکز درمانی با سرمایه 22 میلیارد تومان راه اندازی شده و ظرفیت پذیرش سالانه 16 تا 20 هزار بیمار چشمی را دارد.

موسوی با اشاره به اینکه این مرکز درمانی با بیمه های تکمیلی و همچنین بیمه نیروهای مسلح طرف قرارداد است، افزود: این مرکز چون به صورت تعاونی اداره می شود، تعرفه های آن کمتر از تعرفه بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: با توجه به خدمات و سرویسهای ویژه ای که در این مرکز درمانی ارائه می شود، بیماران بسیار زیادی از کشورهای همسایه را می تواند پذیرش کند.