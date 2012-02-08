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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

در ایام دهه فجر/

چهار گفتمان دینی در سرخه برگزار می شود

چهار گفتمان دینی در سرخه برگزار می شود

سرپرست کانون فرهنگی تبلیغی سرخه از برگزاری پنج گفتمان دینی به مناسبت ایام مبارک فجر در دبیرستان های این شهر خبر داد.

حجت الاسلام صادق بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اینکه پنج گفتمان دینی در ایام الله دهه فجر در شهر سرخه برگزار می شود، افزود: این تعداد گفتمان با موضوعات نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، فجر در آئینه انقلاب و آسیب های اجتماعی برگزار می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه پرداختن به بحث ناکارآمدی نظام دینی و جامعه اسلامی یکی از توطئه های دشمن در مقابله با ملت ایران است اظهار داشت: بارها به دشمنان ثابت کردیم که نظام دینی ما همچنان کارآمد، فعال و مورد قبول همه مردم است.

این کارشناس علوم دینی اضافه کرد: برگزاری گفتمان های دینی در میان جوانان با موضوعات مختلف می تواند نقش به سزایی در ارتقای باورهای دینی و خودباوری جوانان داشته باشد.

بخشی با اشاره به برگزاری این گفتمان ها به عنوان برنامه های محوری در مناسبت های مختلف در سطح مساجد، خاطر نشان کرد: دبیرستان های حضرت خدیجه روستای لاسجرد، دبیرستان کبری حمیدی روستای افتر، دبیرستان فرهاد صفای سرخه و دبیرستان 15 خرداد روستای مومن آباد این بخش از جمله مکان های برگزاری این گفتمان ها خواهد بود.

کد مطلب 1528997

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