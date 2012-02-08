افزایش ظرفیت سدهای ایران به 46 میلیارد متر مکعب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی امروز در مراسم آغاز به کار نخستین کنفرانس بین المللی صنعت سد و برق‌آبی ایران با بیان اینکه در حال حاضر کشور پهناور ایران در منطقه ای قرار دارد که میزان بارش و منابع آب تجدید شونده آن محدود است، گفت: از سالهای گذشته تاکنون همواره یکی از سیاستهای کلان دولت یافتن راهکارهایی به منظور استحصال و بهره برداری بهینه از سد و نیروگاههای برق‌آبی برای استفاده بهینه از این نعمت خدادادی است.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه در حال حاضر حدود یک هزار سد در ایران مراحل مختلف بهره برداری ، ساخت و مطالعه را پشت سر می گذارند، تصریح کرد: در این بین 543 سد شامل سدهای کوچک و بزرگ با ظرفیتی بالغ بر 46 میلیارد متر مکعب آب در مدار بهره برداری قرار دارد.

به گفته این عضو کابینه دهم ، در شرایط فعلی ایران یکی از بزرگترین سازندگان سدهای آبی جهان است. در همین حال، ساخت سد و نیروگاه کارون 3 و 4 به ترتیب با ظرفیت نصب ، 2هزار و یک هزار مگاوات، سد و نیروگاه مسجد سلیمان و شهید عباسپور هر یک با ظرفیت دو هزار مگاوات، پروژه بزرگ سد گتوند با ظرفیت 2 هزار مگاوات و پروژه سد و نیروگاه سیمره از مهمترین پروژه هایی بوده که در سالهای اخیر در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو معتقد است که هر گونه توسعه سدسازی باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی و اعمال مدیریتی یکپارچه و متوازن به چرخه تولید تا مصرف آب انجام شود، بیان کرد: از سالهای گذشته تاکنون تلاش دولت اعمال نگاه همه جانبه نگر از طریق توسعه همزمان زیرساختها و توجه به مباحث محیط زیست و اجتماعی بوده است.