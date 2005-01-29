بازبيني هاي مميزي به نفع تئاتر است

حسن وارسته كارگردان نمايش "داستان باورنكردني يك زن" درگفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: نمايش ازشيوه تئاتر سيار و گونه هاي دوره گردي تبعيت مي كند و قصه نمايشنامه برگرفته از افسانه هاي كهن چين است و دركارسعي شده است، نيم نگاهي هم به تئاتر شرق و اپراي پكن شود.

وارسته درادامه افزود: دراين نمايش، همچنين از شيوه نمايش سنتي ايراني ازجمله تخته حوضي هم استفاده شده است.

حسن وارسته درمورد چگونگي تكميل شدن و نويسندگي متن نمايشنامه گفت: متن نمايشنامه را رحمت اميني نوشته و كار بصورت كارگاهي و بداهه پردازي بازيگران تكميل شده و پس ازتمرينهاي مداوم، ماحصل كار درجشنواره فجرپذيرفته شد.

وي درادامه، درباره چگونگي برگزاري جشنواره فجرگفت: متاسفانه سيستم جشنواره اي در كشورغلط است. درجشنواره فجر، عنصرخلاقيت از گروهها سلب مي شود و كارگرداني كه ايده اي نو اراثه مي دهد با او به مقابله خواهند پرداخت.

وارسته درادامه، به دفاع از غيررقابتي بودن جشنواره امسال پرداخت و گفت: در سالهاي قبل، رقابتي بودن جشنواره منجر به از بين رفتن گروههاي شهرستاني مي شد و باعث هدر رفتن انرژي صرف شده براي اجراي اين نمايش ها مي گرديد.

وي در ادامه افزود: رقابتي بودن جشنواره، باعث شده بود كساني كه به ناحق در جشنواره هاي قبل مقامي كسب كرده اند درسالهاي بعد ازجشنواره، تافته جدا بافته شده از ديگران قراربگيرند ، ولي امسال با غيررقابتي شدن جشنواره، همه يكسان و در كنارهم قرار مي گيرند.

لازم به ذكر است نمايش "داستان باورنكردني يك زن" از شهرستان اسلامشهر در جشنواره امسال شركت كرده است.