معرفی دوربین دیجیتال با بالاترین کیفیت وضوح تصویری

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوربین که تا پایان ماه مارچ وارد بازارهای بریتانیا خواهد شد ویژه عکاسان حرفه ای و مشتاقان این حرفه تولید شده و با قیمتی بالاتر از دو هزار پاوند به فروش خواهد رسید.

این دوربین تقریبا یک کیلوگرمی، همچنین می تواند با کیفیت HD تصویربرداری کرده و از سیستم شناسایی پیشرفته موجود در دوربین پیشرفته D4 نیکون برخوردار است. D800 همچنین در برابر شرایط نامساعد جوی مقاوم بوده و از نمایشگری 3.2 اینچی که می تواند درخشش خود را با کمک حسگرهای نور محیطی تنظیم کند، برخوردار است.

تصاویر به ثبت رسیده در فرمت TIFF در دوربین 36 مگاپیکسلی نیکون از حجمی برابر 212 مگابایت برخوردارند، برای مقایسه بهتر است بدانید که عکسهای ثبت شده با گوشی های معمولی موبایل حجمی برابر سه مگابایت دارند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، در حالی که 36 مگاپیکسل برای یک دوربین دیجیتال بسیار قابل توجه به شمار می رود، تا کنون شرکتهایی دیگری از قبیل مانند "هسلبلاد" دوربینی 39 مگاپیکسلی تولید کرده اند و دوربینهایی نیز برای مصارف ویژه وجود دارند که از کیفیتی بیش از 500 مگاپیکسل برخوردارند. با این همه نیکون ادعا می کند دوربین D800 بالاترین میزان کیفیت وضوح تصویری را در میان تمامی دوربینهای DSLR تجاری موجود در جهان دارد.