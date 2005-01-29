كساني كه مخالف انتخابات هستند منافعشان با برگزاري آن به خطر مي افتد/هيات علماي اهل سنت به دليل واهمه از شكست سنگين درانتخابات آن را تحريم كردند

نزار حيدر كارشناس عراقي مقيم واشنگتن و رئيس مركز اطلاع رساني عراق در گفتگو با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر با مثبت خواندن آمادگي ها براي برگزاري انتخابات و پيش بيني شركت چشمگير مردم عراق در انتخابات فردا درباره اينكه تحريم انتخابات را از سوي اهل تسنن چگونه مي بينيد، گفت : در واقع اهل تسنن انتخابات را تحريم نكرده اند و در حال حاضر شمار زيادي از شخصيت هاي اهل سنت در ليست هاي انتخاباتي ثبت نام كرده اند و بيش از نيمي از نامزدهاي انتخابات را آنها تشكيل مي دهند همچنين ثبت نام براي راي گيري در عراق با استقبال زيادي از سوي اهل تسنن روبرو شد البته گروه كوچكي از اهل تسنن همانند گروه هاي كوچكي از ديگر طيف هاي مذهبي و قوميتي عراق مدعي هستند كه برگزاري انتخابات در شرايط كنوني مناسب نيست.



وي افزود: دركنار آن بايد گفت آن دسته از اهل تسنن كه انتخابات را تحريم كرده اند اكثرا جزو تروريست ها و بازماندگان رژيم سابق هستند كه پس از سرنگوني صدام منافع آنها هم به خطر افتاد.



وي افزود : برخي از هواداران هيات علماي اهل سنت هم اين انتخابات را تحريم كرده اند كه علت آن ظاهرا يا به دليل نوعي تعارف با تروريست ها بوده و يا اينكه ظاهرا به علت واهمه از شكست سنگين درانتخابات دست به اين كار زده اند.



وي درباره تهديدهاي اخير ابومصعب الزرقاوي سركرده گروه تروريستي القاعده در عراق عليه شيعيان و راي دهندگان عراقي گفت: ما از همان آغاز مي گفتيم كه هدف اصلي تروريست ها به شكست كشاندن عمليات سياسي در عراق است تا اكثريت جمعيت عراق يعني شيعيان نتوانند در اين روند مشاركت كنند اما الزرقاوي تروريست و امثال وي اشغالگري را بهانه مي آورند و عمليات خود را مقاومت مي نامند و باادعاي جهاد عليه اشغالگران تلاش مي كنند بر هدف واقعي خود سرپوش بگذارند با نزديك شدن به زمان انتخابات اين تروريستها حقيقت اهداف خود را كه همانا جلوگيري از مشاركت اكثريت ملت عراق يعني شيعيان در اداره امور كشورشان است نمايان ساختند و نشان دادند كه ادعاي آنها مبني بر جهاد با اشغالگران يك دروغ بزرگ است و هدف آنها فقط جلوگيري از مشاركت شيعيان است.



وي درباره اينكه آيا انتخابات عراق را مي توان پاياني براي اشغالگري اين كشور ناميد يا اينكه سرپوشي بر اين اشغالگري خواهد بود، گفت : قطعنامه هاي شوراي امنيت كه از زمان سقوط بغداد به تصويب رسيد سه موضوع كلي واساسي را به يكديگر مرتبط ساخته است اكنون سه موضوع حياتي و سرنوشت ساز با يكديگر ارتباط كاملا تنگاتنگ و مستقيم دارند اولين موضوع پايان دادن به اشغالگري است دومين موضوع حاكميت بوده وسومين هم روند سياسي نوين است.



وي افزود : پس ما در زماني شاهد پايان اشغالگري خواهيم بود كه درمقابل آن روند سياسي را گسترش يافته ببينيم از سوي ديگر بدون پيشبرد روند سياسي حاكميت كاملي براي عراق متصور نخواهيم شد.



نزار گفت : من بر اين باور هستم كه انتخابات اولين گام درجهت صحيح براي توسعه روند سياسي در عراق است و مي توان گفت كه اين رويداد گام نخست براي پايان اشغالگري در عراق است.



اين كارشناس مسائل عراق در پايان تنها دستاورد مثبت آمريكا براي ملت عراق را سرنگون كردن رژيم صدام خواند اما در عين حال نظاميان آمريكايي را در امر برقراري امنيت و ثبات و فراهم كردن رفاه و خدمات عمومي كه وعده داده بودند، شكست خوردند.

