"گشت ارشاد" امروز در مشهد اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسگرانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فیلم سینمایی گیرنده به کارگردانی مهرداد غفارزاده در سیانس 16، گشت ارشاد به کارگردانی سعید سهیلی در ساعت 18 و پرواز بادبادک ها به کارگردانی علی قوی تن در ساعت 20 در سینما آفریقا اکران می شود.

وی افزود: فیلم سینمایی گشت ارشاد در سیانس 16، پرواز بادبادک ها در ساعت 18 و در ساعت 20 گیرنده در سینما سیمرغ مشهد اکران می شود.

دبیر نهمین جشنواره فیلم فجر مشهد، تصریح کرد: سینما اصغرزاده در این روز پذیرای فیلم سینمایی پرواز بادبادک ها در سیانس 16، گیرنده در ساعت 18 و گشت ارشاد در ساعت 20 است.