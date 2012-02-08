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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

"گشت ارشاد" امروز در مشهد اکران می شود

"گشت ارشاد" امروز در مشهد اکران می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر نهمین جشنواره فیلم فجر مشهد گفت: در چهارمین روز جشنواره فیلم فجر مشهد، سه فیلم گشت ارشاد، پرواز بادبادک ها و گیرنده اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسگرانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فیلم سینمایی گیرنده  به کارگردانی مهرداد غفارزاده در سیانس 16، گشت ارشاد به کارگردانی سعید سهیلی در ساعت 18 و پرواز بادبادک ها به کارگردانی علی قوی تن در ساعت 20 در سینما آفریقا اکران می شود.

وی افزود: فیلم سینمایی گشت ارشاد در سیانس 16، پرواز بادبادک ها در ساعت 18 و در ساعت 20 گیرنده در سینما سیمرغ مشهد اکران می شود.

دبیر نهمین جشنواره فیلم فجر مشهد، تصریح کرد: سینما اصغرزاده در این روز پذیرای فیلم سینمایی پرواز بادبادک ها در سیانس 16، گیرنده در ساعت 18 و گشت ارشاد در ساعت 20 است.

کد مطلب 1529025

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