آغاز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا / علیرضا حقی راهی فینال شد

به گزارش خبرنگار مهر ، "علیرضا حقی" در نخستین روز رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رشته 4 کیلومتر تعقیبی بزرگسالان به فینال این مسابقات راه یافت . دیدار پایانی 4این رشته عصر امروز چهارشنبه برگزارمی شود.

در رشته 2 کیلومتر دختران"سعیده سیاحیان" هشتم و در رشته 3 کیلومتر انفرادی زنان "عادله نوری" به مقام هفتم دست یافت.

در رشته 200 متر بزرگسالان زنان اسپرینت نیزخانم "آتوسا عباسی" و " ریحانه طالبی" هر کدام به ترتیب در مکان های سیزدهم و چهاردهم قرار گرفتند و "صبا دماوندیان" نیز در رشته 200 متر جوانان اسپرینت به دور بعدی مسابقات صعود کرد.

دراین دوره از مسابقات که 11 روز بطول می انجامد 12 ورزشکار مرد و 9 بازیکن زن تیم ملی کشورمان را همراهی می کنند.

مربیگری جوانان در بخش آقایان و خانم ها بر عهده "رسول هاشم کندی" است و "محمد ابو حیدری" نیز مربیگری تیم سرعت آقایان و بانوان را بر عهده دارد و سرمربی تیم های ملی کشورمان را "مارکوس نیگل" از آلمان بعهده دارد.

