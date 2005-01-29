آمريكا با افزايش فشار رواني بر ايران به دنبال فراهم سازي شرايط براي ايجاد يك دولت ضعيف است / مردم سالاري ديني مناسب ترين مدل حكوت است / آذربايجان نگين حكمت و عرفان ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دفتر نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي ، دكتر علي لاريجاني روز جمعه در آغاز سفر يك روزه خود به استان آذربايجان شرقي با نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه تبريز و علماي برجسته اين شهر ديدار و در جمع آنان به ايراد سخن پرداخت.

وي در سخنان خود با اشاره به شرايط بسيار حساس كشور در صحنه بين الملل ضمن بيان اين كه مشابه شرايط كنوني در سالهاي پيش در كشور وجود نداشته است، گفت: شرايط حساس كشور در سالهاي اوليه انقلاب به لحاظ وقوع بحران هايي باعث شد كه ما نتوانيم از فرصت ها به نحو احسن استفاده كنيم ، ولي در سالهاي پس از جنگ با عوض شدن شرايط، فرصت ها بر تهديدات غلبه پيدا كرد.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با بيان اين كه كشورهاي غربي به دنبال بالا بردن تهديدات عليه كشورمان هستند، افزود: آنان با طرح مساله خاورميانه بزرگ، به دنبال مهار انقلاب اسلامي از نظر خصوصيت الهام بخشي آن و تغيير بافت فرهنگي در منطقه خاورميانه و تسلط بر مناطق انرژي خيز آن هستند.

دكتر لاريجاني افزود: هدف ديگر غربيها از دنبال كردن اين طرح ، مهار فكر نوين در منطقه خاورميانه است كه مهد آن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اين كه در بطن طرح خاورميانه تغيير بافت فرهنگي كشورهاي منطقه خاورميانه نهفته است ، خاطرنشان كرد: غربيها دنبال اين هستند كه با نفوذ دادن تئوري دموكراسي ليبرال، فرهنگ اسلامي و بومي كشورهاي منطقه را حتي در كتب درسي شان تغيير دهند.

اين استاد دانشگاه عامل ديگر افزايش تهديدات از سوي غربيها را دسترسي ايران به تكنولوژي هسته اي و بالا رفتن جايگاه ايران از نظر علمي و صنعتي دانست و افزود: علت اصلي نگرش دشمنان ، حركت ايران به سمت دسترسي به فناوري هاي پيشرفته روز دنيا خصوصا دانش هسته اي ، فناوري نانو، بايو تكنولوژي و ICT است.

كانديداي احتمالي اصولگرايان با اشاره به افزايش رو به رشد تهديدات آمريكايي ها عليه كشورمان گفت: آمريكاييها به اين نتيجه رسيده اند كه بايستي با افزايش فشار رواني روي ايران ، شرايط ايجاد يك دولت ضعيف را فراهم كنند تا بتوانند تصميم گيري هاي ناصحيح خود را به ايران تحميل نمايند.

دكتر لاريحاني با اشاره به وحشت غربيها از روي كار آمدن نيروهاي مستعد و متخصص جريان آبادگران و پيروزي آنان در دو انتخابات گذشته در ايران گفت: دشمنان از اين هراس دارند كه اصولگرايان بتوانند مردم را به وحدت برسانند و مي دانند كه اگر اين مسير طي شود آنان ديگر نمي توانند ايران را به دست بياورند بنابراين تلاش مي كنند با تقسيم بندي هاي صوري ميان نيروهاي انقلاب با عناوين مختلف مانند روحانيت و غير روحانيت، سنتي ها و غير سنتي ها ، محافظه كاران و نومحافظه كاران و غيره آنان را به دعوا و تفرقه بكشانند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام آرامش كنوني كشور و سپري شدن فضاي راديكالي سالهاي پيش از الطاف خداوند به نظام دانست و گفت: آرامش در كشور پس از روي كار آمدن نيروهاي آبادگران در شوراها و مجلس هفتم به وجود آمد و اين آرامش ، بالاترين فرصت ما در مقابل تهديدات است.

دكتر لاريحاني تاكيد كرد: نخبگان سياسي كشور بايد توجه داشته باشند كه عده اي دنبال اين هستند كه با تفرقه افكني ميان اصولگرايان كاري كنند كه نيروهاي انقلاب به تصميم درست نرسند تا بتوانند از اين طريق ، شرايط ايجاد دولت ضعيف را در ايران فراهم كنند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه خطاب به روحانيون برجسته تبريز با اشاره به جايگاه آذربايجان در تربيت عالمان و عارفان برجسته از جمله شمس تبريزي ، مرحوم علامه طباطبايي، علامه محمد تقي جعفري ، آيت الله قاضي طباطبايي، شهيد مدني و ... خاطرنشان كرد: آذربايجان نگين حكمت و عرفان ايران است و علماء و مردم اين خطه مي توانند با صيانت از فكر اصيل اسلامي در مقابل تهيديدات پيش روي نظام به صورتي فعال عمل كنند.

عضو شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به هجوم موج عظيم دموكراسي ليبرال به واسطه فشارهاي بيروني و دروني بر عليه انقلاب اسلامي، تصريح كرد: ما با اتكاء به جريان نوانديش اسلامي و با عرضه فكر جديد دانشمندان حوزه و دانشگاه مي توانيم در مقابل اين فشارها و تهديدات موفق عمل كنيم.

دكتر لاريحاني ريشه بسياري از مشكلات كنوني كشور در بعد معيشتي و اشتغال را ناشي از ضعف در مهندسي مديريت اقتصادي كشور دانست و افزود: ما به واسطه داشتن اشكال در مكانيزم برنامه ريزي و مديريت اقتصادي هنوز نتوانسته ايم بر مشكلات فائق آييم.

وي با تاكيد بر لزوم روي كار آمدن مديري اجرايي در انتخابات رياست جمهوري آينده خاطرنشان كرد: وظيفه اصلي مدير اجرايي كشور پرداختن به مسايل اجرايي است، نه مسايل حاشيه اي تا بتوانند در كنار بهره مندي از ايدئولوژي و سياستهاي كلان نظام كه توسط رهبري تعيين مي شود مشكلات معيشتي مردم را برطرف كند.

دكتر لاريحاني رفع مشكلات معيشتي مردم را مستلزم به حركت درآوردن موتور توليد در كشور دانست و افزود: تنها راه رفع مشكلات اقتصادي كشور ايجاد بسترهاي توليد، ورود به بازارهاي جهاني، سپردن كارها به مردم و كوچك كردن حجم دولت است.

وي با اشاره به لزوم توجه به سرمايه هاي مولد و با بيان اين كه حدود 40 درصد سرمايه هاي كشور در زمينه هاي غير مولد بكار گرفته شده است، تصريح كرد: اين به اقتصاد ما آسيب جدي وارد مي كند و بايد تلاش براي دسترسي به تكنولوژي هاي روز دنيا در جهت توانمند كردن اقتصاد و صنعت كشور مورد پيگيري قرار گيرد.

در آغاز اين ديدار آيت الله محسن مجتهد شبستري نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز ضمن ابراز خرسندي از حضور دكتر لاريجاني در خطه آذربايجان ، فرا رسيدن عيد غدير و هفته ولايت را نعمت بزرگ الهي به شيعيان خواند.

وي با اشاره به شخصيت دكتر لاريجاني گفت: وي از لحاظ نسبي فرزند مرحوم آيت الله آملي است كه ايشان در حد مرجع تقليد بودند و از لحاظ سببي نيز داماد استاد شهيد مرتضي مطهري و علاوه بر آن شاگرد ايشان بوده است.

مجتهد شبستري پيروزي انقلاب اسلامي در ايران را به بركت نعمت ولايت دانست و گفت: وجود امنيت و آرامش كنوني در كشور به بركت نعمت ولايت و حركت در محوريت ولي فقيه است و مي بينيم كه كشورهاي ديگر به واسطه محروميت از اين نعمت ناامن هستند.

نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي با بيان اين كه كفايت و مديريت لاريجاني در زمان تصدي رياست صدا و سيما بر همگان مشهود است ، خواستار اعلام ديدگاههاي وي در خصوص رفع معضلات و مشكلات كشور در حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي شد.

در اين ديدار برخي از نمايندگان مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند.